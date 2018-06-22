НОВОСТИ | Общество







22.06.2018 15:09 Работу корреспондента тульских «Вестей» высоко оценили на фестивале в Перми "Вести-Тула"





| фото |



В числе удостоившихся награды - наша коллега, корреспондент ГТРК «Тула» София Гафарова. Ее работа под названием «Я могу», посвящённая героям форума «Твой мир», людям, с ограниченными возможностями, стала победителем в номинации «За освещение темы волонтерского движения».







В Перми награждены лауреаты фестиваля «Щит России - 2018». Он проходит уже в двадцать первый раз, в этом году на суд жюри поступило более 300 работ авторов, режиссеров, операторов из телерадиокомпаний со всей России.В числе удостоившихся награды - наша коллега, корреспондент ГТРК «Тула» София Гафарова. Ее работа под названием «Я могу», посвящённая героям форума «Твой мир», людям, с ограниченными возможностями, стала победителем в номинации «За освещение темы волонтерского движения».

Читать @gtrktula

















