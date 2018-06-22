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НОВОСТИ | Общество



22.06.2018 14:31 Напарники тульских кинологов за год нашли 22 килограмма взрывчатки
Полина Ермолаева

Напарники тульских кинологов за год нашли 22 килограмма взрывчатки

| фото |
Рэй не только серьёзный, но и очень вежливый – ненавязчиво предупреждает, что к решетке близко подходить не стоит, ведь он не диванный пёсик, а сотрудник инженерно-технического отделения ОМОН Управления Росгвардии. И это не шутка – здесь собаки, как люди, и даже порою умнее нас.

Пиля, и правда, звезда - харизматичная, добродушная, большая хитрюга – Наталья, её напарник по работе, просит увести собаку за угол, когда готовится демонстрация поиска взрывчатки - иначе, будет подглядывать! Да что уж там, Пиля даже цифры освоила. «Говоришь ей цифру, она идёт и садится именно на этой цифре. Хотели отправится в цирк, но сказали, что надо вернуться на службу». – смеётся младший инспектор-кинолог Наталья Жилина.

Этих собак надо не только любить - важно им доверять, ведь зачастую, от профессионализма этих лохматых симпатяг зависит жизнь людей, говорит инструктор кинологической службы Роман Степаненков. Он с детства, с первой своей собаки, мечтал стать кинологом, а потому на все вопросы о его четвероногих друзьях он отвечал не по служивому душевно: «Это мой второй ребёнок».

21 июня кинологи и их лохматые напарники принимали поздравления и благодарности. И для благодарности множество причин! На их счету за последний год - 22 килограмма взрывчатых веществ, 5 взрывных устройств, 37 гранат, более 2,5 тысяч патронов. Если бы это вовремя не обнаружилось, то беду было бы не миновать!













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