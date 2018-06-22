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НОВОСТИ | Общество



22.06.2018 13:26 Жителям щёкинской деревни безопасно переходить через реку мешают бюрократические барьеры
Татьяна Голубова

Переправа прослужила без малого 80 лет

| фото |
Щёкинский район, деревня Малая Кожуховка, муниципальное образование «Ломинцевское». Постоянно здесь проживают всего пять человек, еще трое держат дачные участки. Говорят, не могут оставить родные места, да и до районного центра не так далеко, около 10 километров.

Правда, добраться туда без опасных приключений сейчас практически невозможно. Мост, который ведет к магазинам, больницам и прочим благам жизни, не просто аварийный, каждый шаг здесь – сродни каскадерскому трюку. Переход через реку здесь занятие по-настоящему авантюрное - доски прогнили, сваи рухнули. Чтобы добраться до цивилизации без риска оказаться в реке, жителям приходится идти в обход без малого три километра.

А зимой или в дождливую погоду и это не вариант: дорогу размывает, заваливает снегом, уборочные машины деревню игнорируют. Скорая, по словам жителей, доезжает до моста.

В Щёкинской администрации подтверждают - проблема есть, но сделать пока ничего не могут, ведь официально объект никому не принадлежит. Председатель комитета по вопросам жизнеобеспечения, строительства и дорожно-транспортного хозяйства Дмитрий Субботин пояснил: «Жители в последний раз обращались в прошлом году, мы выходили на место, обследовали мост. Проблема в том, что мост является бесхозяйным объектом, в данный момент администрация деньги на него потратить не может, это нецелевой расход бюджетных средств».

Тем не менее, от помощи власти не отказываются. Правда, нужно ещё немного потерпеть. Ведь перед тем, как мост войдет в собственность Щёкинского района, его ещё должна взять на баланс деревня Ломинцево, а это, предположительно, сентябрь-октябрь. Ну а после можно его и отремонтировать. И только тогда, жители надеются, переправа, наконец, станет безопасной.













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