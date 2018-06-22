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22.06.2018 13:03 На ремонт четырёх важных тульских улиц потратят почти 100 миллионов Вести-Тула





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На Мосина снято старое покрытие, проведены подготовительные работы, остается уложить два слоя асфальта. Здесь работы обойдутся почти в 40 миллионов рублей, а на всю связку вышеупомянутых улиц потратят почти 100.



По словам начальника Управления по транспорту и дорожному хозяйству администрации Тулы Алексея Крыгина, «что касается улиц Чмутова, Ликбеза, Павшинского моста, там работы на 95% завершены. Обустраиваются тротуары, подходы к остановкам, сами остановочные площадки, более мелкие работы выполняются. На Мосина усложняются работы тем, что здесь очень много парковочных карманов. Если погода нам не помешает, то в первую неделю июля мы выйдем на завершение этих работ».



Продолжается и ремонт тротуаров. К примеру, сейчас он полным ходом идёт по обеим сторонам улицы Сурикова, здесь местами тротуар отсутствовал полностью, и жителям приходилось ходить по относительно оживлённой обочине проезжей части вдоль промзоны.



«Жители испытывали неудобства при движении по тротуару, был застой воды, некоторые участки вообще не имели покрытия. Работы планируется закончить в начале июля», - сообщил заместитель директора Сервисного центра города Тулы Андрей Парахуда.



От центра города, улицы Советской, прямиком до трассы Тула-Алёшня скоро можно будет прокатиться с ветерком. Конечно, в рамках Правил дорожного движения. В Туле продолжается ремонт дорог: сейчас ведутся работы сразу на нескольких, связанных между собой улицах - Мосина, Павшинский мост, улица Ликбеза и улица Чмутова.На Мосина снято старое покрытие, проведены подготовительные работы, остается уложить два слоя асфальта. Здесь работы обойдутся почти в 40 миллионов рублей, а на всю связку вышеупомянутых улиц потратят почти 100.По словам начальника Управления по транспорту и дорожному хозяйству администрации Тулы Алексея Крыгина, «что касается улиц Чмутова, Ликбеза, Павшинского моста, там работы на 95% завершены. Обустраиваются тротуары, подходы к остановкам, сами остановочные площадки, более мелкие работы выполняются. На Мосина усложняются работы тем, что здесь очень много парковочных карманов. Если погода нам не помешает, то в первую неделю июля мы выйдем на завершение этих работ».Продолжается и ремонт тротуаров. К примеру, сейчас он полным ходом идёт по обеим сторонам улицы Сурикова, здесь местами тротуар отсутствовал полностью, и жителям приходилось ходить по относительно оживлённой обочине проезжей части вдоль промзоны.«Жители испытывали неудобства при движении по тротуару, был застой воды, некоторые участки вообще не имели покрытия. Работы планируется закончить в начале июля», - сообщил заместитель директора Сервисного центра города Тулы Андрей Парахуда.





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