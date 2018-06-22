Ветхая культура:
Гром грянул
Большая вода:
Источник счастливой жизни
Матвей:
Путь к жизни
Неизбежное:
Капремонт дорожает


ГОСУДАРСТВО
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
В МИРЕ
ГТРК ТУЛА
РУКОВОДСТВО И ВЕДУЩИЕ СОТРУДНИКИ
КОНТАКТЫ И КООРДИНАТЫ
АЛЛЕЯ СЛАВЫ
НОВОСТИ ФИЛИАЛА
НАШИ АКЦИИ
О КАНАЛАХ
ГТРК ТУЛА
ТЕЛЕКАНАЛ РОССИЯ-ТУЛА
РАДИО РОССИИ-ТУЛА
ГАЗЕТА ТЕЛЕВИДЕНИЕ. РАДИО. ПРОГРАММЫ
ИНТЕРНЕТ-ВЕЩАНИЕ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВЫПУСКИ "ВЕСТИ-ТУЛА"
ВЫПУСКИ "РОССИЯ 24-ТУЛА"
СЛУШАТЬ "ВЕСТИ ФМ"
СМОТРЕТЬ "ВЕСТИ-ТУЛА" ОНЛАЙН
ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
ТЕЛЕКАНАЛ РОССИЯ-ТУЛА
РАДИО РОССИИ-ТУЛА
ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ

ВЕДУЩИЕ ВУЗЫ
ТУЛА
КРУПНЕЙШИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
НОВОСТИ | Общество



22.06.2018 13:03 На ремонт четырёх важных тульских улиц потратят почти 100 миллионов
Вести-Тула

На ремонт четырёх важных тульских улиц потратят почти 100 миллионов

| фото |
От центра города, улицы Советской, прямиком до трассы Тула-Алёшня скоро можно будет прокатиться с ветерком. Конечно, в рамках Правил дорожного движения. В Туле продолжается ремонт дорог: сейчас ведутся работы сразу на нескольких, связанных между собой улицах - Мосина, Павшинский мост, улица Ликбеза и улица Чмутова.

На Мосина снято старое покрытие, проведены подготовительные работы, остается уложить два слоя асфальта. Здесь работы обойдутся почти в 40 миллионов рублей, а на всю связку вышеупомянутых улиц потратят почти 100.

По словам начальника Управления по транспорту и дорожному хозяйству администрации Тулы Алексея Крыгина, «что касается улиц Чмутова, Ликбеза, Павшинского моста, там работы на 95% завершены. Обустраиваются тротуары, подходы к остановкам, сами остановочные площадки, более мелкие работы выполняются. На Мосина усложняются работы тем, что здесь очень много парковочных карманов. Если погода нам не помешает, то в первую неделю июля мы выйдем на завершение этих работ».

Продолжается и ремонт тротуаров. К примеру, сейчас он полным ходом идёт по обеим сторонам улицы Сурикова, здесь местами тротуар отсутствовал полностью, и жителям приходилось ходить по относительно оживлённой обочине проезжей части вдоль промзоны.

«Жители испытывали неудобства при движении по тротуару, был застой воды, некоторые участки вообще не имели покрытия. Работы планируется закончить в начале июля», - сообщил заместитель директора Сервисного центра города Тулы Андрей Парахуда.
АРХИВ НОВОСТЕЙ
РЕКЛАМА

ПРОГРАММЫ
Вести в любой точке мира
Агровестник
Текст нового уха
Портреты
Слушать "Вести ФМ"
Город мастеров
Я - мама!
Путёвка в ад
Время ответа
Будьте здоровы!
Профессия - оружейник
Программа Галины Цой
Вехи в истории
GISMETEO: Погода по г.Тула


© 2018 ГТРК «Тула». Государственный интернет-канал «Россия» (свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-59166 от 22.08.2014). Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» (ВГТРК). Главный редактор Главной редакции ГИК «Россия» - Панина Елена Валерьевна. Редакторы ГТРК – Лиханов Николай Владимирович, Игнатов Игорь Витальевич. Тел. +7 (4872) 56-53-82, 36-33-02. Электронная почта: nick@tula.rfn.ru. Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото-, аудио- и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет .