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НОВОСТИ | Общество



22.06.2018 12:47 В Туле скончался легендарный лётчик Иван Леонов
Вести-Тула

В Туле скончался легендарный лётчик Иван Леонов

| фото |
Накануне в оружейной столице на 96-м году жизни скончался легендарный летчик, Герой России, почетный гражданин Тулы Иван Антонович Леонов. Участвовал в Великой Отечественной войне в качестве летчика-истребителя.

В июле 43-го был сбит во время разведки, поврежденную руку пришлось ампутировать. Несмотря на это, он остался на лётной работе. С протезом левой руки Иван Леонов на биплане выполнял боевые задачи в составе 33-й эскадрильи связи 1-й воздушной армии. Совершил более 60 боевых вылетов. 16 февраля 1995 года Указом Президента России за мужество и героизм, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками в Великой Отечественной старший лейтенант в отставке Леонов получил звание Героя Российской Федерации с вручением медали «Золотая звезда».

Его имя занесено в Книгу рекордов Гиннеса: Иван Леонов единственный в мире боевой лётчик, воевавший в небе с ампутированной рукой. Похороны прославленного воина состоятся в субботу.











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