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22.06.2018 12:36 На площади Победы в Туле прошла акция «Свеча памяти» Вести-Тула





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У туляков, жителей города-героя, стойко державших оборону и не пропустившего врага к сердцу Родины, эта память особенно крепка. Сегодня состоялось возложение венков и цветов к мемориалу «Тулякам, ушедшим в бессмертие» в поселке Менделеевском, возложение к мемориалу «Героическим защитникам Тулы в 1941 году» на площади Победы.



Сегодня день памяти и скорби – 22 июня 1941 года фашистская Германия напала на Советский Союз. В память о тех, кто совершил бессмертный подвиг, туляки зажгли сотни свечей. Этой ночью на площади Победы прошла торжественная акция «Свеча памяти». Стало традицией всем миром встречать наступление 22 июня с зажжёнными свечами стало традицией.У туляков, жителей города-героя, стойко державших оборону и не пропустившего врага к сердцу Родины, эта память особенно крепка. Сегодня состоялось возложение венков и цветов к мемориалу «Тулякам, ушедшим в бессмертие» в поселке Менделеевском, возложение к мемориалу «Героическим защитникам Тулы в 1941 году» на площади Победы.





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