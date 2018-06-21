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НОВОСТИ | Общество



21.06.2018 18:50 Тульская медицина становится цифровой
София Гафарова



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Одна за всех теперь может работать в своем ФАПе фельдшер Лидия Шатрова благодаря единой информационной медицинской системе, к сети которой подключены все медучреждения региона. И одна за всех она удивляла целую делегацию российских журналистов. Ведь теперь история болезни, анализы, запись к врачу и прочее доступны удаленно. Больше всего эмоций вызвал небольшой комплекс телемедицины, с помощью которого, не выезжая из села можно получать консультации узких специалистов.

«Помните, на трассе м-4 была страшная авария с участием автобуса. Тогда благодаря телемедицинским комплексам учреждения здравоохранения связывались с московскими центрами для консультаций», - говорит министр по информатизации, связи и вопросам открытого управления Тульской области Ярослав Раков.

Бережливой поликлиники тоже не было бы без той же инфоклиники. А во второй поликлинике детской инфекционной больницы есть свой кол-центр. Журналисты с пристрастием обо всем расспрашивали и фиксировали.

Приезжая к пациенту, фельдшер скорой уже будет о нем знать все и сразу приступит к оказанию помощи. Уже по звонку Центра медицины катастроф вся информация отображается на планшете дежурной группы. А единый диспетчерский центр, который управляет всей системой скорой помощи, обеспечит оперативность. Пока это только старт. Но от теории к практике. В шкуре, а точнее в халате медика оказались и сами журналисты, пробуя оказать первую помощь манекену Виктору.

Почему Тула сегодня стала примером внедрения информационных технологий в сфере здравоохранения? Наш регион опередил остальные по скорости и объемам построения целой системы.














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