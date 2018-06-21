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21.06.2018 18:33 Алексей Дюмин поручил разработать комплекс мер по снижению смертности "Вести-Тула"





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Работа по обеспечению всех уголков региона квалифицированной медицинской помощью медленно, но движется. Теперь записаться на прием к узкому специалисту в больницу райцентра или даже областной столицы можно из любого села, где есть ФАП.



Об этом доложил сегодня главе региона министр здравоохранения Тульской области Андрей Третьяков. Темами рабочей встречи стала также новая маршрутизация скорых и динамика по уменьшению смертности, которая всё ещё остается высокой. Комплекс мер по ее снижению Алексей Дюмин поручил министру разработать до 10 июля.



Отдельно рассмотрели и обращения туляков. «Пришло обращение от пациентов отделения гематологии областной клинической больницы. Они написали о нехватке мест для плановой госпитализации. Я давал вам поручение разобраться в этой ситуации», - сказал губернатор, обращаясь к Андрею Третьякову.



По словам министра здравоохранения, «…обращение справедливое. В отделении до ремонта было 60 коек. После планировки и проведения ремонта и перепланировки количество коек уменьшилось до 53. Этот факт подтвержден. Дано поручение главному врачу изыскать помещения. Они уже найдены в этом отделении. Оно должно выйти в свой нормальный режим».

В регионе «буксует» строительство шести фельдшерско-акушерских пунктов, однако они должны быть сданы в обозначенные сроки осенью этого года. Всего в области их сейчас 346. Для сельских медработников закуплено 15 автомобилей.Работа по обеспечению всех уголков региона квалифицированной медицинской помощью медленно, но движется. Теперь записаться на прием к узкому специалисту в больницу райцентра или даже областной столицы можно из любого села, где есть ФАП.Об этом доложил сегодня главе региона министр здравоохранения Тульской области Андрей Третьяков. Темами рабочей встречи стала также новая маршрутизация скорых и динамика по уменьшению смертности, которая всё ещё остается высокой. Комплекс мер по ее снижению Алексей Дюмин поручил министру разработать до 10 июля.Отдельно рассмотрели и обращения туляков. «Пришло обращение от пациентов отделения гематологии областной клинической больницы. Они написали о нехватке мест для плановой госпитализации. Я давал вам поручение разобраться в этой ситуации», - сказал губернатор, обращаясь к Андрею Третьякову.По словам министра здравоохранения, «…обращение справедливое. В отделении до ремонта было 60 коек. После планировки и проведения ремонта и перепланировки количество коек уменьшилось до 53. Этот факт подтвержден. Дано поручение главному врачу изыскать помещения. Они уже найдены в этом отделении. Оно должно выйти в свой нормальный режим».









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