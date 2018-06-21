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21.06.2018 17:44 ЖК «Петровский» вновь остался без горячего водоснабжения "Вести-Тула"





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Администрация направила обращение в «Газпром межрегионгаз Тула» о возобновлении подачи природного газа в кратчайшие сроки. И 10 июня горячее водоснабжение в домах было восстановлено. Однако, накануне, после планового отключения газа для проведения профилактических работ, подача горячей воды в эти дома вновь была приостановлена в связи с просроченной задолженностью «Энергоресурса» перед газовиками. В настоящее время проводится процедура передачи указанных котельных в муниципальную собственность. Завершится она 2 июля. И тогда, вопросы с водоснабжением обещают урегулировать.







Администрация Тулы обратилась в прокуратуру по вопросу горячего водоснабжения домов в Привокзальном округе. Напомним, 7 июня по инициативе организации «Энергоресурс» 21 многоквартирный дом в этом районе был отключен от горячего водоснабжения. 8 июня в адрес администрации города поступило обращение от собственника котельной «Теплогарант» о безвозмездной передаче в муниципальную собственность котельных ЖК «Петровский» и Макаренко, 7.Администрация направила обращение в «Газпром межрегионгаз Тула» о возобновлении подачи природного газа в кратчайшие сроки. И 10 июня горячее водоснабжение в домах было восстановлено. Однако, накануне, после планового отключения газа для проведения профилактических работ, подача горячей воды в эти дома вновь была приостановлена в связи с просроченной задолженностью «Энергоресурса» перед газовиками. В настоящее время проводится процедура передачи указанных котельных в муниципальную собственность. Завершится она 2 июля. И тогда, вопросы с водоснабжением обещают урегулировать.

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