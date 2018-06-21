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21.06.2018 17:28 В селе Высоком восстанавливают поврежденный газопровод "Вести-Тула"





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Сегодня водитель автомобиля марки «Урал» не справился с управлением и сбил надземный газопровод диаметром 89 мм. Это стало причиной отключения газоснабжения 150 частных домовладений.



Специалисты оперативно прибыли на место и установили, что требуется замена 60 метров газопровода, восстановление опор. Работы велись с обеда. До конца дня планируется подключить 144 абонента. В оставшиеся шесть домов газ вернется завтра.









Специалисты «Газпром газораспределение Тула» восстанавливают систему подачи голубого топлива в селе Высоком после дорожно-транспортного происшествия.Сегодня водитель автомобиля марки «Урал» не справился с управлением и сбил надземный газопровод диаметром 89 мм. Это стало причиной отключения газоснабжения 150 частных домовладений.Специалисты оперативно прибыли на место и установили, что требуется замена 60 метров газопровода, восстановление опор. Работы велись с обеда. До конца дня планируется подключить 144 абонента. В оставшиеся шесть домов газ вернется завтра.

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