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21.06.2018 15:47 Тульские улицы в жару будут увлажнять "Вести-Тула"





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Специалисты предприятия «САХ» в летний период помимо механизированной мойки осуществляют увлажнение улиц. На линию ежедневно выходят 24 единицы спецтехники.

Каждая магистральная улица увлажняется 3-4 раза в день, в соответствии с погодными условиями. В течение недели «Спецавтохозяйство» выполняет работы по мойке и увлажнению более 150 улиц Тулы.





По информации пресс-службы городской администрации, в жару улицы Тулы увлажняют четыре раза в день. Днем на дороги города выходят более двадцати комбинированных дорожных машин.Специалисты предприятия «САХ» в летний период помимо механизированной мойки осуществляют увлажнение улиц. На линию ежедневно выходят 24 единицы спецтехники.Каждая магистральная улица увлажняется 3-4 раза в день, в соответствии с погодными условиями. В течение недели «Спецавтохозяйство» выполняет работы по мойке и увлажнению более 150 улиц Тулы.

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