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21.06.2018 15:36 На 11% увеличился тираж областных газет за минувший год "Вести-Тула"





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Как рассказала сегодня на пресс-конференции председатель регионального комитета по печати и массовым коммуникациям Марина Панова, для многих жителей местные газеты остаются основным источником информации. За прошлый год все районки обновили свои сайты и начали работать в социальных сетях.



«Сколько еще проживут районные газеты, я не знаю. До тех пор, пока печатные средства массовой информации актуальны, конечно же мы будем их развивать и поддерживать. Но это не значит, что наши районные газеты должны оставаться в том виде каком-то, закостенелом, глубоко патриархальном и традиционном, которым они, может быть, кому-то представляются», - отметила Марина Панова.



Более ста тысяч экземпляров - таков совокупный еженедельный тираж государственных печатных СМИ в Тульской области. Треть тиража - это газета «Тульские известия», а 73 тысячи экземпляров - районные газеты.Как рассказала сегодня на пресс-конференции председатель регионального комитета по печати и массовым коммуникациям Марина Панова, для многих жителей местные газеты остаются основным источником информации. За прошлый год все районки обновили свои сайты и начали работать в социальных сетях.«Сколько еще проживут районные газеты, я не знаю. До тех пор, пока печатные средства массовой информации актуальны, конечно же мы будем их развивать и поддерживать. Но это не значит, что наши районные газеты должны оставаться в том виде каком-то, закостенелом, глубоко патриархальном и традиционном, которым они, может быть, кому-то представляются», - отметила Марина Панова.









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