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НОВОСТИ | Общество



21.06.2018 15:34 Жители Оленьковского для решения коммунальных проблем использовали последний шанс
Елена Панова

Жители Оленьковского для решения коммунальных проблем использовали последний шанс

| фото |
Здесь была бы совсем красота, кажется - в таких местах жить да радоваться, но людям в поселке Оленьковском не до этого: масса проблем омрачает существование. На первом месте – коммунальные. «Крыша течёт, невыносимо. Всё отсырело», - жалуется Антонина Телешева.

И такая же картина здесь в каждой квартире. У одних – на кухне, у других – в комнатах. В домах по улице Новой крыша течёт уже лет десять. За это время жильцы писали жалобы в администрацию Венёвского района, но всё, чего удалось добиться – попасть в очередь на капитальный ремонт на 2020 год. Обращение к губернатору стало последним шансом.

«Я поручаю министерству строительства и ЖКХ вместе с фондом «Перспектива» и Фондом капитального ремонта: если по Венёвскому району будет экономия, то ремонт необходимо сделать в кратчайшие сроки», - сказал Алексей Дюмин.

Срок на ремонт трёх кровель поставлен до 1 октября. Средства поступят через фонд развития «Перспектива», созданный по инициативе главы региона. Кроме того, жители Оленьковского ждали открытия нового ФАПа ещё в прошлом году, но так и не дождались. Подрядчик оказался нечестным.

Вопрос с ФАПом тоже обещали решить. В Оленьковском живут около 450 человек. Основное население – пожилые люди. Почти каждый в прошлом работал в местном совхозе, пока хозяйство не развалилось. Все постройки в поселке возведены в 60-е годы, когда СПК процветало, школа – тоже. Раньше здесь учились 320 ребят, теперь только 22. Год назад по просьбам жителей открыли группу детского сада, отремонтировали четыре помещения. Теперь в планах - заменить окна в спортивном зале.













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