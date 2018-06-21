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21.06.2018 14:44 Комиссия заглянула в меню школьных лагерей Тулы Полина Ермолаева





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На территории Тулы 77 лагерей дневного пребывания на базе 57 центров образования и восемь загородных оздоровительных лагерей. По результатам уже проведенных ранее проверок известно, что это большое хозяйство находится сегодня в относительном порядке. Крупных замечаний нет, мелкие быстро устраняются.



Как сообщила заместитель главы администрации Тулы по социальной политике Надежда Токовая, «у нас в лагерях дневного пребывания – порядка 8500 детей, в загородных оздоровительных – 5600. По плану 72% детей должно быть оздоровлено».



Кроме питания, проверяющие проинспектировали и времяпрепровождение школяров. Детей увлекают не только здоровым, но и полезным отдыхом, а этому очень способствует профильная составляющая программы. Шахматы и робототехника в 20-й гимназии, экология в 15-й школе – каждое заведение нашло свой конек.



В этом году на особом контроле вопросы безопасности – сотрудники МЧС и УМВД также проводят плановые и внеплановые рейды, так что не только детям, но и их наставникам скучать точно не приходится.



Сбалансированное меню – это непременное условие, ведь тема оздоровления неполноценна без правильного рациона. Проверка организации питания в лагерях дневного пребывания – одна из основных целей, стоящих перед комиссией, состоящей из сотрудников Управления образования администрации Тулы.На территории Тулы 77 лагерей дневного пребывания на базе 57 центров образования и восемь загородных оздоровительных лагерей. По результатам уже проведенных ранее проверок известно, что это большое хозяйство находится сегодня в относительном порядке. Крупных замечаний нет, мелкие быстро устраняются.Как сообщила заместитель главы администрации Тулы по социальной политике Надежда Токовая, «у нас в лагерях дневного пребывания – порядка 8500 детей, в загородных оздоровительных – 5600. По плану 72% детей должно быть оздоровлено».Кроме питания, проверяющие проинспектировали и времяпрепровождение школяров. Детей увлекают не только здоровым, но и полезным отдыхом, а этому очень способствует профильная составляющая программы. Шахматы и робототехника в 20-й гимназии, экология в 15-й школе – каждое заведение нашло свой конек.В этом году на особом контроле вопросы безопасности – сотрудники МЧС и УМВД также проводят плановые и внеплановые рейды, так что не только детям, но и их наставникам скучать точно не приходится.





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