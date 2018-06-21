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21.06.2018 13:53 В ТГПУ начали приём заявлений от желающих стать учителями астрономии Вести-Тула





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Выделено 15 бюджетных мест очной формы обучения. Приемные экзамены - физика, русский язык, обществознание. С 2018 года астрономия снова стала обязательным предметом во всех российских школах, курс рассчитан на 35 часов.



В Туле будут готовить учителей астрономии, которая стала обязательным школьным предметом. На факультете математики, физики и информатики Тульского государственного педагогического университета им. Л. Н. Толстого начался прием заявлений на направление подготовки «Педагогическое образование» с двумя профилями: «Физика» и «Астрономия».Выделено 15 бюджетных мест очной формы обучения. Приемные экзамены - физика, русский язык, обществознание. С 2018 года астрономия снова стала обязательным предметом во всех российских школах, курс рассчитан на 35 часов.

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