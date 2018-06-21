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21.06.2018 12:59 Писатель Олег Рой встретится с туляками онлайн Вести-Тула





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Олег Рой – автор более тридцати книг в разных жанрах. Входит в ТОП-100 лучших европейских романистов, его книги охотно экранизируют и переводят на иностранные языки. Сегодня Олег Рой расскажет о новых книгах «Маленькие люди» и «Тайный шифр художника», саге «Соратники» и серии фантастических романов «Изгои», поговорит о своих детских проектах.



Туляков ждут в библиотеке имени Л. Н. Толстого на улице Болдина; в библиотеке №20 имени Пушкина на М. Горького, и в Библиотечно-информационном комплексе на Красноармейском проспекте. Начало онлайн-встречи – 14.00.



Сегодня в Туле пройдет онлайн-встреча с мастером современной прозы, автором успешных литературных серий для детей и взрослых, известным писателем Олегом Роем. Такие встречи дают возможность авторам и читателям пообщаться в режиме реального времени.Олег Рой – автор более тридцати книг в разных жанрах. Входит в ТОП-100 лучших европейских романистов, его книги охотно экранизируют и переводят на иностранные языки. Сегодня Олег Рой расскажет о новых книгах «Маленькие люди» и «Тайный шифр художника», саге «Соратники» и серии фантастических романов «Изгои», поговорит о своих детских проектах.Туляков ждут в библиотеке имени Л. Н. Толстого на улице Болдина; в библиотеке №20 имени Пушкина на М. Горького, и в Библиотечно-информационном комплексе на Красноармейском проспекте. Начало онлайн-встречи – 14.00.

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