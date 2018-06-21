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21.06.2018 12:52 Артём Дзюба: Хотим побороться за первое место в группе Вести-Тула





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Нападающий сборной России по футболу Артём Дзюба после триумфальной победы над командой Египта в матче второго тура Чемпионата мира поделился впечатлениями от игры с египтянами и планами на следующую игру: «Мы сделали минимум, но безумно счастливы! Исторический момент – вышли из группы, но нет такого, что мы сейчас празднуем. Может быть, нагло с нашей стороны, но хотим побороться за первое место в группе. Почему бы и нет? Уругвай с Египтом тоже тяжело играл. Шансы есть. Мы уверены в себе! Не самоуверенны, а уверены! Праздновать будем потом, когда чемпионат закончится».



Накануне в Ростове-на-Дону в игре с Саудовской Аравией уругвайцы победили со счетом 1:0 и вслед за сборной России вышли в 1/8 финала. При этом наша сборная нацелена на борьбу за первое место в группе.Нападающий сборной России по футболу Артём Дзюба после триумфальной победы над командой Египта в матче второго тура Чемпионата мира поделился впечатлениями от игры с египтянами и планами на следующую игру: «Мы сделали минимум, но безумно счастливы! Исторический момент – вышли из группы, но нет такого, что мы сейчас празднуем. Может быть, нагло с нашей стороны, но хотим побороться за первое место в группе. Почему бы и нет? Уругвай с Египтом тоже тяжело играл. Шансы есть. Мы уверены в себе! Не самоуверенны, а уверены! Праздновать будем потом, когда чемпионат закончится».





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