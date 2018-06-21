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21.06.2018 11:58 В посёлке Плеханово вместо незаконных домов появляются детские площадки Алексей Ерёмин





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О грядущих демонтажных работах все они знали заранее, многие самостоятельно приступили к частичному разбору. Эта долгая и запутанная история началась ещё в 60-х годах прошлого века, именно тогда в Плеханове начал обосновываться этот кочевой и свободолюбивый народ. Напомним, в 2016 году по поручению губернатора Тульской области Алексея Дюмина для урегулирования ситуации в цыганских поселениях был создан координационный штаб.



Заместитель министра – директор департамента имущественных отношений министерства имущественных и земельных отношений Тульской области Андрей Слепцов сообщил, что «большинство решений суда вступило в силу ещё в прошлом году. Некоторые решения жители пытались обжаловать, но решения устояли, исполнительные производства были начаты».



Всего же за время работы штаба, в том числе в прошлом году, в Плеханове ликвидирована 131 постройка, 13 - в Хрущёве. На территориях, где раньше стояли дома, сегодня ведётся благоустройство. В посёлке Плехоново появились уже две новые детские площадки. Но все работы по благоустройству возможно произвести, когда все участки, незаконно занятые табором, будут освобождены.



Как рассказал начальник отдела по работе с территорией «Плеханово» главного управления по Зареченскому территориальному округу администрации города Тулы Сергей Скопцев, «составлен двухгодичный план благоустройства поселка, в который входит ремонт дорог, устройство тротуаров, освещения».



Уже в скором времени суду предстоит принять решения в отношении других незаконных домов в Большой Туле, так что тяжёлая техника сюда ещё вернётся не раз.



Схема отработана: судебные приставы вручают жильцам одиннадцати строений в посёлках Плеханово и Хрущёво постановления об исполнении судебных решений, после чего за дело берётся тяжёлая техника.О грядущих демонтажных работах все они знали заранее, многие самостоятельно приступили к частичному разбору. Эта долгая и запутанная история началась ещё в 60-х годах прошлого века, именно тогда в Плеханове начал обосновываться этот кочевой и свободолюбивый народ. Напомним, в 2016 году по поручению губернатора Тульской области Алексея Дюмина для урегулирования ситуации в цыганских поселениях был создан координационный штаб.Заместитель министра – директор департамента имущественных отношений министерства имущественных и земельных отношений Тульской области Андрей Слепцов сообщил, что «большинство решений суда вступило в силу ещё в прошлом году. Некоторые решения жители пытались обжаловать, но решения устояли, исполнительные производства были начаты».Всего же за время работы штаба, в том числе в прошлом году, в Плеханове ликвидирована 131 постройка, 13 - в Хрущёве. На территориях, где раньше стояли дома, сегодня ведётся благоустройство. В посёлке Плехоново появились уже две новые детские площадки. Но все работы по благоустройству возможно произвести, когда все участки, незаконно занятые табором, будут освобождены.Как рассказал начальник отдела по работе с территорией «Плеханово» главного управления по Зареченскому территориальному округу администрации города Тулы Сергей Скопцев, «составлен двухгодичный план благоустройства поселка, в который входит ремонт дорог, устройство тротуаров, освещения».Уже в скором времени суду предстоит принять решения в отношении других незаконных домов в Большой Туле, так что тяжёлая техника сюда ещё вернётся не раз.





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