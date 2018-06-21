Тульская набережная:
Проект-адреналин
Матвей:
Путь к жизни
Ветхая культура:
Гром грянул
Большая вода:
Источник счастливой жизни


ГОСУДАРСТВО
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
В МИРЕ
ГТРК ТУЛА
РУКОВОДСТВО И ВЕДУЩИЕ СОТРУДНИКИ
КОНТАКТЫ И КООРДИНАТЫ
АЛЛЕЯ СЛАВЫ
НОВОСТИ ФИЛИАЛА
НАШИ АКЦИИ
О КАНАЛАХ
ГТРК ТУЛА
ТЕЛЕКАНАЛ РОССИЯ-ТУЛА
РАДИО РОССИИ-ТУЛА
ГАЗЕТА ТЕЛЕВИДЕНИЕ. РАДИО. ПРОГРАММЫ
ИНТЕРНЕТ-ВЕЩАНИЕ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВЫПУСКИ "ВЕСТИ-ТУЛА"
ВЫПУСКИ "РОССИЯ 24-ТУЛА"
СЛУШАТЬ "ВЕСТИ ФМ"
СМОТРЕТЬ "ВЕСТИ-ТУЛА" ОНЛАЙН
ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
ТЕЛЕКАНАЛ РОССИЯ-ТУЛА
РАДИО РОССИИ-ТУЛА
ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ

ВЕДУЩИЕ ВУЗЫ
ТУЛА
КРУПНЕЙШИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
НОВОСТИ | Происшествия



21.06.2018 10:54 В Туле разыщут медучреждение, препараты из которого выбросили на берег реки
Алина Фурсенко

В Туле разыщут медучреждение, препараты из которого выбросили на берег реки

| фото |
Лежащим по берегам шинам здесь бы никто не удивился, по обе стороны речушки - гаражи, а вот эти плотно набитые мусорные мешки привлекли особое внимание местных жителей. И полюбопытствовали они не зря.

Заросли в импровизированном каньоне реки Бежки напоминают как минимум субтропики, так что спуститься сюда оператору довольно сложно, и не понятно, как и зачем сюда спустился тот, кто оставил здесь эти четыре мешка. На первый взгляд, здесь два препарата: «Ультрикс» – это противогриппозная вакцина, вторая вакцина под названием «Регивак» - противогепатитная.

Обе партии вакцин просрочены. На минуточку, не активированный уголь и даже не аспирин. Вакцина - не лекарство, а ослабленный препарат микроорганизмов - возбудителей болезни. При правильном применении должна формировать иммунитет. Однако едва ли попадание в бассейн реки, которая впадает в Упу, а потом и в Оку, можно назвать таким правильным применением. Что оказалось в воде - теперь выяснят в лаборатории.

Главный государственный инспектор отдела экологического надзора министерства природных ресурсов и экологии Тульской области Николай Петров сообщил, что «отобраны пробы воды выше и ниже места обнаружения лекарственных средств. Министерством будут направлены соответствующие запросы в организации, которые имеют то или иное отношение к происхождению и использованию этих лекарственных средств».

Когда уберут стихийную свалку – выяснится после всех экспертиз, но интереснее другое. Большинство коробок и ампул не вскрыты. Серия выпуска и сегодня вполне разборчива. Вопросы о том, можно ли по ней выяснить, кто так «утилизировал» потенциально опасные препараты, мы адресовали специалистам Росздравнадзора.

Как сообщил старший государственный инспектор территориального органа Росздравнадзора по Тульской области Валерий Ходин , «существует определенный комплект документов, по которым поставляются лекарственные препараты в те медучреждения, которые их закупили. Этот путь можно отследить. Скорее всего, на это были потрачены какие-то бюджетные средства, если такие большие количества были не востребованы».

К слову, и процедура списания не проходит без документов. Обычно. Вакцины по СанПиНу относятся к отходам класса Г, и их утилизацией могут заниматься только компании, имеющие специальную лицензию, небезвозмездно. А вот берега реки бесплатные.

Свою проверку начал Роспотребнадзор, мы направили официальный запрос в минздрав. К каким дверям приведут логические цепочки – скоро должны выяснить специалисты. Мы же расскажем об этом в новых выпусках «Вестей».













АРХИВ НОВОСТЕЙ
РЕКЛАМА

ПРОГРАММЫ
Вести в любой точке мира
Агровестник
Текст нового уха
Портреты
Слушать "Вести ФМ"
Город мастеров
Я - мама!
Путёвка в ад
Время ответа
Будьте здоровы!
Профессия - оружейник
Программа Галины Цой
Вехи в истории
GISMETEO: Погода по г.Тула


© 2018 ГТРК «Тула». Государственный интернет-канал «Россия» (свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-59166 от 22.08.2014). Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» (ВГТРК). Главный редактор Главной редакции ГИК «Россия» - Панина Елена Валерьевна. Редакторы ГТРК – Лиханов Николай Владимирович, Игнатов Игорь Витальевич. Тел. +7 (4872) 56-53-82, 36-33-02. Электронная почта: nick@tula.rfn.ru. Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото-, аудио- и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет .