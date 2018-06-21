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21.06.2018 10:54 В Туле разыщут медучреждение, препараты из которого выбросили на берег реки Алина Фурсенко





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Заросли в импровизированном каньоне реки Бежки напоминают как минимум субтропики, так что спуститься сюда оператору довольно сложно, и не понятно, как и зачем сюда спустился тот, кто оставил здесь эти четыре мешка. На первый взгляд, здесь два препарата: «Ультрикс» – это противогриппозная вакцина, вторая вакцина под названием «Регивак» - противогепатитная.



Обе партии вакцин просрочены. На минуточку, не активированный уголь и даже не аспирин. Вакцина - не лекарство, а ослабленный препарат микроорганизмов - возбудителей болезни. При правильном применении должна формировать иммунитет. Однако едва ли попадание в бассейн реки, которая впадает в Упу, а потом и в Оку, можно назвать таким правильным применением. Что оказалось в воде - теперь выяснят в лаборатории.



Главный государственный инспектор отдела экологического надзора министерства природных ресурсов и экологии Тульской области Николай Петров сообщил, что «отобраны пробы воды выше и ниже места обнаружения лекарственных средств. Министерством будут направлены соответствующие запросы в организации, которые имеют то или иное отношение к происхождению и использованию этих лекарственных средств».



Когда уберут стихийную свалку – выяснится после всех экспертиз, но интереснее другое. Большинство коробок и ампул не вскрыты. Серия выпуска и сегодня вполне разборчива. Вопросы о том, можно ли по ней выяснить, кто так «утилизировал» потенциально опасные препараты, мы адресовали специалистам Росздравнадзора.



Как сообщил старший государственный инспектор территориального органа Росздравнадзора по Тульской области Валерий Ходин , «существует определенный комплект документов, по которым поставляются лекарственные препараты в те медучреждения, которые их закупили. Этот путь можно отследить. Скорее всего, на это были потрачены какие-то бюджетные средства, если такие большие количества были не востребованы».



К слову, и процедура списания не проходит без документов. Обычно. Вакцины по СанПиНу относятся к отходам класса Г, и их утилизацией могут заниматься только компании, имеющие специальную лицензию, небезвозмездно. А вот берега реки бесплатные.



Свою проверку начал Роспотребнадзор, мы направили официальный запрос в минздрав. К каким дверям приведут логические цепочки – скоро должны выяснить специалисты. Мы же расскажем об этом в новых выпусках «Вестей».



Лежащим по берегам шинам здесь бы никто не удивился, по обе стороны речушки - гаражи, а вот эти плотно набитые мусорные мешки привлекли особое внимание местных жителей. И полюбопытствовали они не зря.Заросли в импровизированном каньоне реки Бежки напоминают как минимум субтропики, так что спуститься сюда оператору довольно сложно, и не понятно, как и зачем сюда спустился тот, кто оставил здесь эти четыре мешка. На первый взгляд, здесь два препарата: «Ультрикс» – это противогриппозная вакцина, вторая вакцина под названием «Регивак» - противогепатитная.Обе партии вакцин просрочены. На минуточку, не активированный уголь и даже не аспирин. Вакцина - не лекарство, а ослабленный препарат микроорганизмов - возбудителей болезни. При правильном применении должна формировать иммунитет. Однако едва ли попадание в бассейн реки, которая впадает в Упу, а потом и в Оку, можно назвать таким правильным применением. Что оказалось в воде - теперь выяснят в лаборатории.Главный государственный инспектор отдела экологического надзора министерства природных ресурсов и экологии Тульской области Николай Петров сообщил, что «отобраны пробы воды выше и ниже места обнаружения лекарственных средств. Министерством будут направлены соответствующие запросы в организации, которые имеют то или иное отношение к происхождению и использованию этих лекарственных средств».Когда уберут стихийную свалку – выяснится после всех экспертиз, но интереснее другое. Большинство коробок и ампул не вскрыты. Серия выпуска и сегодня вполне разборчива. Вопросы о том, можно ли по ней выяснить, кто так «утилизировал» потенциально опасные препараты, мы адресовали специалистам Росздравнадзора.Как сообщил старший государственный инспектор территориального органа Росздравнадзора по Тульской области Валерий Ходин , «существует определенный комплект документов, по которым поставляются лекарственные препараты в те медучреждения, которые их закупили. Этот путь можно отследить. Скорее всего, на это были потрачены какие-то бюджетные средства, если такие большие количества были не востребованы».К слову, и процедура списания не проходит без документов. Обычно. Вакцины по СанПиНу относятся к отходам класса Г, и их утилизацией могут заниматься только компании, имеющие специальную лицензию, небезвозмездно. А вот берега реки бесплатные.Свою проверку начал Роспотребнадзор, мы направили официальный запрос в минздрав. К каким дверям приведут логические цепочки – скоро должны выяснить специалисты. Мы же расскажем об этом в новых выпусках «Вестей».





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