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НОВОСТИ | Общество



20.06.2018 22:20 Юные спасатели из Тулы борются за победу в этапе «Школы безопасности»
Елена Суслова



| фото |
В Костромской области впервые проходит слет «Юных спасателей». В сборах принимают участие больше 200 старшеклассников из городов ЦФО. В палаточном лагере в Красносельском районе дети налаживают полевой быт, соревнуются в умении применять навыки спасения людей в различных экстремальных ситуациях. Испытания для них подготовили сотрудники МЧС.

Это заброшенное здание стало декорациями для самого сложного этапа соревнований. По легенде - в высотке произошел взрыв, часть дома обрушилась. С помощью альпинистского снаряжения команде нужно эвакуировать пострадавших. В их роли - деревянные манекены. Десятки карабинов, веревок – разобраться в них непросто.

Одновременно в состязаниях принимают участие 12 команд. У каждой – свое испытание. Одни перекрывают трубу с утечкой газа, тушат импровизированный пожар. Другие – достают людей из завалов, третьи ликвидируют последствия химической аварии – закрывают трещину в цистерне. По легенде – это утечка аммиака. Правда, его роль исполняет обыкновенная вода. Но работают ребята с настоящим оборудованием, и испытания для них спасатели готовили «из жизни».
«Задания сложные, максимально приближены к реальным условиям. Отрабатываются элементы на заброшенном здании. Таком, которое могло быть после реального разрушения», - говорит организатор соревнований Рамиль Сибатов


Противники - сильнейшие команды своих регионов. Ребята из Тулы не первый год участвуют в подобных состязаниях. Сейчас им предстоит эвакуировать из машины пострадавшего в автокатастрофе. Справляются быстро - ситуацию не раз отрабатывали на тренировках при подготовке к слету. По словам тренера команды из Тулы Алексея Кашерина, «…цель – занять призовое место и побороться за победу».

А вот костромичи – дебютанты на сборах. Область представляют ребята из 25 лицея. Сегодня они показывают умение спасать и реанимировать утопающих. У каждого из участников - своя цель. Кто-то увлекается спортивным туризмом, где необходимо обладать навыками спасения. Кто–то мечтает стать спасателем.

Судейство строгое. Оценивают ребят профессиональные спасатели из городов-участников состязаний. Баллы снижают за потерянные минуты и даже за расстёгнутый спасательный жилет. «В жизни любая мелочь важна. Тем более для спасателя. Он имеет дело с человеческой жизнью», - говорит судья соревнований из Москвы Николай Шахматов.

Победить должен сильнейший. Лучших назовут по итогам сборов в конце недели. Золотые призеры будут представлять ЦФО на всероссийских соревнованиях. Но независимо от результата, уверены организаторы, от участия в этом слете выиграют все.
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