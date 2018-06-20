НОВОСТИ | Общество







20.06.2018 22:07 Жители поселка Оленьковский пожаловались губернатору на аварийные крыши "Вести-Тула"





| фото |



Жильцы трех многоквартирных домов страдают без капитального ремонта. В очереди на реконструкцию кровли они стоят на 2020-2022 годы. А жить в квартирах невозможно уже сейчас. На стенах грибок. В некоторых местах образовались трещины. В комнатах люди полностью убрали обои. Настолько они повреждены водой. И такое положение уже 10 лет. Обращение к главе региона стало последней надеждой.



«Ремонт нужно сделать в более короткие сроки. Поручаю министерству строительству и ЖКХ Тульской области совместно с региональным Фондом капитального ремонта и фондом «Перспектива» проработать этот вопрос. А когда крыши будут отремонтированы, нужно, конечно, привести в порядок и подъезды», - сказал глава региона.



Поселок Оленьковский – почти граница Тульской и Московской областей. Сегодня туда лежал маршрут рабочей поездки губернатора Алексея Дюмина.Жильцы трех многоквартирных домов страдают без капитального ремонта. В очереди на реконструкцию кровли они стоят на 2020-2022 годы. А жить в квартирах невозможно уже сейчас. На стенах грибок. В некоторых местах образовались трещины. В комнатах люди полностью убрали обои. Настолько они повреждены водой. И такое положение уже 10 лет. Обращение к главе региона стало последней надеждой.«Ремонт нужно сделать в более короткие сроки. Поручаю министерству строительству и ЖКХ Тульской области совместно с региональным Фондом капитального ремонта и фондом «Перспектива» проработать этот вопрос. А когда крыши будут отремонтированы, нужно, конечно, привести в порядок и подъезды», - сказал глава региона.









Читать @gtrktula

















