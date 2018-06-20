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НОВОСТИ | Общество



20.06.2018 15:48 В тульских вузах начинается прием документов
"Вести-Тула"



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Более тысячи бюджетных мест предлагает Тульский педагогический университет на следующий учебный год. Уже сегодня начался прием документов на очную форму обучения и продлится он до 26 июля. Будущие студенты могут подать документы сразу на три направления подготовки очной формы и на три заочной. Также в этом году к выбору предоставляются два новых профиля - физика и астрономия.

Процедура при поступлении остается стандартной. Как рассказала ответственный секретарь приемной комиссии ТГПУ имени Толстого Надежда Стемпень, «…необходимо предоставить документ и копию документ об образовании (аттестата или диплома), 4 фотографии 3x4, паспорт и копию паспорта. Также можно принести в приемную комиссию материалы о своих достижениях в старших классах (грамоты, дипломы и т.д.).

Открыл сегодня свои двери абитуриентам и Тульский государственный университет. В этом году он предлагает около полутора тысяч бюджетных мест. Из них 1017 приходятся на технические профили. По статистике предыдущих лет, с самым большим конкурсом абитуриентам приходится сталкиваться на таких направлениях, как «лечебное дело» и «гуманитарные науки».

«В этом году университет открыл три новых направления подготовки. Это - судебная и прокурорская деятельность, торговое дело, менеджмент гостиничных и ресторанных услуг», - говорит начальник учебно-методического направления ТулГУ Владислав Котов.















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