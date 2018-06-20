НОВОСТИ | Общество







20.06.2018 15:45 Благоустройство придёт в 26 муниципалитетов Тульской области Алексей Ерёмин





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«Объём достаточно большой, тротуарный и дорожный бордюр, около 5000 «квадратов» асфальта. Сейчас делаем детские площадки, а потом перейдём к проездам», - рассказал директор фирмы-подрядчика Гагик Шакарян.



Всего же в этом году проектом будут охвачены 26 муниципалитетов региона и моногорода – посёлок Первомайский, что в Щёкинском районе, и историческое поселение Крапивна, там же. По всей губернии для благоустройства было отобрано 300 дворов, 77 из них в городе-герое. В Ленинском работы планируют завершить уже в конце июля.



Жители сами стали включаться в процесс благоустройства и на правах софинансирования вносить предложения. По словам директора МУ «Городская служба единого заказчика» Алексея Федосеева, «мы максимально стараемся общаться со старшими по домам, ведь они представляют интересы жителей. В текущем году у нас общий объем софинансирования – 269 миллионов рублей».



В прошлом году в рамках данной программы было благоустроено несколько так называемых мест массового отдыха: Богородицкий парк и набережная в городе на Красивой мече - Ефремове. В планах на этот год - благоустройство парков в Кимовске, Плавске и Ясногорске.



Совсем скоро эту территорию будет не узнать. Один из самых больших дворов во всей Большой Туле одним же из первых вошёл в проект «Формирование комфортной городской среды».«Объём достаточно большой, тротуарный и дорожный бордюр, около 5000 «квадратов» асфальта. Сейчас делаем детские площадки, а потом перейдём к проездам», - рассказал директор фирмы-подрядчика Гагик Шакарян.Всего же в этом году проектом будут охвачены 26 муниципалитетов региона и моногорода – посёлок Первомайский, что в Щёкинском районе, и историческое поселение Крапивна, там же. По всей губернии для благоустройства было отобрано 300 дворов, 77 из них в городе-герое. В Ленинском работы планируют завершить уже в конце июля.Жители сами стали включаться в процесс благоустройства и на правах софинансирования вносить предложения. По словам директора МУ «Городская служба единого заказчика» Алексея Федосеева, «мы максимально стараемся общаться со старшими по домам, ведь они представляют интересы жителей. В текущем году у нас общий объем софинансирования – 269 миллионов рублей».В прошлом году в рамках данной программы было благоустроено несколько так называемых мест массового отдыха: Богородицкий парк и набережная в городе на Красивой мече - Ефремове. В планах на этот год - благоустройство парков в Кимовске, Плавске и Ясногорске.





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