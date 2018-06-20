НОВОСТИ | Общество







20.06.2018 14:46 Алексей Дюмин поздравил сборную России по футболу с победой "Вести-Тула"





| фото |



Это стало возможным, в том числе, благодаря мастерству Артема Дзюбы, который провел за тульский «Арсенал» не один успешный матч в прошедшем сезоне. «Вся Россия гордится нашими ребятами!» — подчеркнул Алексей Дюмин.





Губернатор Тульской области Алексей Дюмин поздравил российскую сборную с важнейшей победой на Чемпионате мира по футболу. Он отметил, что команда показала самоотверженную игру и обеспечила себе место в плей-офф главного турнира планеты.Это стало возможным, в том числе, благодаря мастерству Артема Дзюбы, который провел за тульский «Арсенал» не один успешный матч в прошедшем сезоне. «Вся Россия гордится нашими ребятами!» — подчеркнул Алексей Дюмин.

Читать @gtrktula

















