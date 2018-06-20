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20.06.2018 14:15 В тульской поликлинике губернатора удивило отсутствие очередей София Гафарова





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Больнице более 90 лет. При обновлении было учтено историческое значение здания, поэтому архитектуру сохранили, а на стенах висят картины старой Тулы. Изменилась и логистика: регистратура доступна, администраторы распределяют и организуют потоки, на первом этаже - самые востребованные кабинеты.



Здесь же на первом этаже принимает дежурный врач при неотложной помощи. Остальные доктора ведут прием по записи. Вместе с единой информационной системой это и ликвидировало очереди и облегчило работу врачам.



«Все направления мы можем выписать в электронном виде, уже не нужно держать под рукой большое количество документов», - не скрывает терапевт поликлиники Городской больницы №9 города Тулы Дмитрий Дудников.



При совершенствовании внутренних процессов и внедрении инноваций учли и подготовку кадров. 86 выпускников мединститута ТулГУ придут в этом году в учреждения здравоохранения региона со знанием работы «Бережливой поликлиники». «По стандартам «Бережливой поликлиники» мы улучшаем качество медицинского обслуживания населения, но очень важно создавать условия труда для медперсонала», - заметил губернатор Алексей Дюмин.



Повысить доступность медицинских услуг - главная задача проекта «Бережливая поликлиника», которую уже оценили пациенты поликлиник-первопроходцев.



Поликлиники девятой городской больницы и второй детской инфекционной больницы стали не только образцами реализации проекта, но и площадками обучения внедрения бережливых технологий. Сегодня по новому формату работают восемь медучреждений региона. К концу года планируют все поликлиники сделать «бережливыми».



В роли обычного пациента начал свое знакомство с новой «бережливой» поликлиникой губернатор области. В первую очередь был приятно удивлен отсутствием очередей, организацией работы сотрудников и впечатляющим ремонтом.Больнице более 90 лет. При обновлении было учтено историческое значение здания, поэтому архитектуру сохранили, а на стенах висят картины старой Тулы. Изменилась и логистика: регистратура доступна, администраторы распределяют и организуют потоки, на первом этаже - самые востребованные кабинеты.Здесь же на первом этаже принимает дежурный врач при неотложной помощи. Остальные доктора ведут прием по записи. Вместе с единой информационной системой это и ликвидировало очереди и облегчило работу врачам.«Все направления мы можем выписать в электронном виде, уже не нужно держать под рукой большое количество документов», - не скрывает терапевт поликлиники Городской больницы №9 города Тулы Дмитрий Дудников.При совершенствовании внутренних процессов и внедрении инноваций учли и подготовку кадров. 86 выпускников мединститута ТулГУ придут в этом году в учреждения здравоохранения региона со знанием работы «Бережливой поликлиники». «По стандартам «Бережливой поликлиники» мы улучшаем качество медицинского обслуживания населения, но очень важно создавать условия труда для медперсонала», - заметил губернатор Алексей Дюмин.Повысить доступность медицинских услуг - главная задача проекта «Бережливая поликлиника», которую уже оценили пациенты поликлиник-первопроходцев.Поликлиники девятой городской больницы и второй детской инфекционной больницы стали не только образцами реализации проекта, но и площадками обучения внедрения бережливых технологий. Сегодня по новому формату работают восемь медучреждений региона. К концу года планируют все поликлиники сделать «бережливыми».





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