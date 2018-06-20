Тульская набережная:
Проект-адреналин
Отцы и дети:
Отравление метанолом
Неизбежное:
Капремонт дорожает
Платная парковка:
Ушли в минус


ГОСУДАРСТВО
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
В МИРЕ
ГТРК ТУЛА
РУКОВОДСТВО И ВЕДУЩИЕ СОТРУДНИКИ
КОНТАКТЫ И КООРДИНАТЫ
АЛЛЕЯ СЛАВЫ
НОВОСТИ ФИЛИАЛА
НАШИ АКЦИИ
О КАНАЛАХ
ГТРК ТУЛА
ТЕЛЕКАНАЛ РОССИЯ-ТУЛА
РАДИО РОССИИ-ТУЛА
ГАЗЕТА ТЕЛЕВИДЕНИЕ. РАДИО. ПРОГРАММЫ
ИНТЕРНЕТ-ВЕЩАНИЕ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВЫПУСКИ "ВЕСТИ-ТУЛА"
ВЫПУСКИ "РОССИЯ 24-ТУЛА"
СЛУШАТЬ "ВЕСТИ ФМ"
СМОТРЕТЬ "ВЕСТИ-ТУЛА" ОНЛАЙН
ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
ТЕЛЕКАНАЛ РОССИЯ-ТУЛА
РАДИО РОССИИ-ТУЛА
ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ

ВЕДУЩИЕ ВУЗЫ
ТУЛА
КРУПНЕЙШИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
НОВОСТИ | Общество



20.06.2018 14:15 В тульской поликлинике губернатора удивило отсутствие очередей
София Гафарова

В тульской поликлинике губернатора удивило отсутствие очередей

| фото |
В роли обычного пациента начал свое знакомство с новой «бережливой» поликлиникой губернатор области. В первую очередь был приятно удивлен отсутствием очередей, организацией работы сотрудников и впечатляющим ремонтом.

Больнице более 90 лет. При обновлении было учтено историческое значение здания, поэтому архитектуру сохранили, а на стенах висят картины старой Тулы. Изменилась и логистика: регистратура доступна, администраторы распределяют и организуют потоки, на первом этаже - самые востребованные кабинеты.

Здесь же на первом этаже принимает дежурный врач при неотложной помощи. Остальные доктора ведут прием по записи. Вместе с единой информационной системой это и ликвидировало очереди и облегчило работу врачам.

«Все направления мы можем выписать в электронном виде, уже не нужно держать под рукой большое количество документов», - не скрывает терапевт поликлиники Городской больницы №9 города Тулы Дмитрий Дудников.

При совершенствовании внутренних процессов и внедрении инноваций учли и подготовку кадров. 86 выпускников мединститута ТулГУ придут в этом году в учреждения здравоохранения региона со знанием работы «Бережливой поликлиники». «По стандартам «Бережливой поликлиники» мы улучшаем качество медицинского обслуживания населения, но очень важно создавать условия труда для медперсонала», - заметил губернатор Алексей Дюмин.

Повысить доступность медицинских услуг - главная задача проекта «Бережливая поликлиника», которую уже оценили пациенты поликлиник-первопроходцев.

Поликлиники девятой городской больницы и второй детской инфекционной больницы стали не только образцами реализации проекта, но и площадками обучения внедрения бережливых технологий. Сегодня по новому формату работают восемь медучреждений региона. К концу года планируют все поликлиники сделать «бережливыми».













АРХИВ НОВОСТЕЙ
РЕКЛАМА

ПРОГРАММЫ
Вести в любой точке мира
Агровестник
Текст нового уха
Портреты
Слушать "Вести ФМ"
Город мастеров
Я - мама!
Путёвка в ад
Время ответа
Будьте здоровы!
Профессия - оружейник
Программа Галины Цой
Вехи в истории
GISMETEO: Погода по г.Тула


© 2018 ГТРК «Тула». Государственный интернет-канал «Россия» (свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-59166 от 22.08.2014). Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» (ВГТРК). Главный редактор Главной редакции ГИК «Россия» - Панина Елена Валерьевна. Редакторы ГТРК – Лиханов Николай Владимирович, Игнатов Игорь Витальевич. Тел. +7 (4872) 56-53-82, 36-33-02. Электронная почта: nick@tula.rfn.ru. Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото-, аудио- и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет .