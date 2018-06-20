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20.06.2018 13:38 Площадь Победы в Туле по периметру украсили барбарисом Вести-Тула





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Барбарис активно используют в ландшафтном дизайне и городском озеленении. Благодаря тому, что листья растения имеют широкую цветовую гамму, а сам куст достаточно компактен, он хорошо смотрится практически в любой композиции и на любом пространстве.



На площади Победы в Туле приступили к посадке кустов барбариса. По всему периметру за два дня запланировано высадить 1775 кустов красного, желтого и зеленого цветов.Барбарис активно используют в ландшафтном дизайне и городском озеленении. Благодаря тому, что листья растения имеют широкую цветовую гамму, а сам куст достаточно компактен, он хорошо смотрится практически в любой композиции и на любом пространстве.

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