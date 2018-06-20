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20.06.2018 13:19 В плехановском таборе снова освободят незаконно занятые участки Вести-Тула





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Вместе с тем администрация ведёт благоустройство территории. Для детей оборудованы две игровые площадки. В этом году запланирована отсыпка дорог общей протяженностью около двух километров, которые проходят по кварталам, освобождающимся от незаконных построек.



В Туле освобождают незаконно занятые земли. Девять участков сегодня освободят в посёлке Плеханово, ещё три - в Хрущёво. Все они располагаются на территории цыганского табора.Вместе с тем администрация ведёт благоустройство территории. Для детей оборудованы две игровые площадки. В этом году запланирована отсыпка дорог общей протяженностью около двух километров, которые проходят по кварталам, освобождающимся от незаконных построек.

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