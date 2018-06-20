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20.06.2018 12:43 Гол Артёма Дзюбы признан лучшим моментом шестого дня Чемпионата мира по футболу Вести-Тула





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Гол нападающего сборной России Артема Дзюбы в ворота команды Египта в матче второго тура группового этапа чемпионата мира 2018 года признан лучшим моментом шестого дня турнира, сообщает «Советский спорт». В последнем матче группового этапа сборная России сыграет с командой Уругвая 25 июня в Самаре.



Самая обсуждаемая в мире новость - победа в матче второго тура группового этапа на Чемпионате мира-2018 российской сборной по футболу в игре с египтянами. И туляков не может не радовать, что у многих на устах имя форварда тульского «Арсенала» Артема Дзюбы. Он отметился одним забитым мячом.Гол нападающего сборной России Артема Дзюбы в ворота команды Египта в матче второго тура группового этапа чемпионата мира 2018 года признан лучшим моментом шестого дня турнира, сообщает «Советский спорт». В последнем матче группового этапа сборная России сыграет с командой Уругвая 25 июня в Самаре.

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