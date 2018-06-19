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19.06.2018 19:12 Алексей Дюмин поблагодарил победителей и дипломантов Дельфийских игр Вести-Тула





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Подобные соревнования проводятся ежегодно с 2005 года, в этот раз они приняли около трех тысяч участников. 35 ребят в городе Владивостоке представляли оружейную столицу.



«Детей одаренных в Тульской области достаточно большое количество. Наша задача – находить и зажигать звёздочки. Идите дальше, не бойтесь трудностей, пусть у вас всё получается», - пожелал ребятам губернатор Алексей Дюмин



Конкурсные состязания длились четыре дня и состояли из 31 номинации классического, народного и современного искусства, начиная от флейты и саксофона и заканчивая пантомимой, граффити и кулинарным искусством. Готовились и репетировали юные таланты около года. Большинство из них ещё школьники, но признаются, что волновались по-взрослому.



Как рассказала серебряный призёр в номинации «Скрипка» Екатерина Щадилова, «в международных конкурсах я участвовала много раз, первый – в семь лет, но Дельфийские игры – впервые. Главное – это занятия и твоя любовь к этому делу».



Победители и дипломанты Всероссийских Дельфийских игр сегодня получили благодарности из рук губернатора. Две золотые медали, одна серебряная, две бронзовые и три диплома в этом году привезла сборная Тульской области.Подобные соревнования проводятся ежегодно с 2005 года, в этот раз они приняли около трех тысяч участников. 35 ребят в городе Владивостоке представляли оружейную столицу.«Детей одаренных в Тульской области достаточно большое количество. Наша задача – находить и зажигать звёздочки. Идите дальше, не бойтесь трудностей, пусть у вас всё получается», - пожелал ребятам губернатор Алексей ДюминКонкурсные состязания длились четыре дня и состояли из 31 номинации классического, народного и современного искусства, начиная от флейты и саксофона и заканчивая пантомимой, граффити и кулинарным искусством. Готовились и репетировали юные таланты около года. Большинство из них ещё школьники, но признаются, что волновались по-взрослому.Как рассказала серебряный призёр в номинации «Скрипка» Екатерина Щадилова, «в международных конкурсах я участвовала много раз, первый – в семь лет, но Дельфийские игры – впервые. Главное – это занятия и твоя любовь к этому делу».





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