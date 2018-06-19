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|19.06.2018 18:28 В Туле на берегу Бежки найдены четыре мешка просроченных медпрепаратов
|Вести-Тула
Четыре мешка просроченных лекарств нашли туляки на берегу реки Бежка в Туле. Из этой реки дачники, кстати, берут воду для полива своих огородов. По обе стороны речки - гаражный кооператив.
В зарослях наша съемочная группа обнаружила свалку медицинских препаратов внушительных размеров. Большая часть оказалась вакцинами против гриппа «Ультрикс», просроченными в 2017 году, вакцины «Регивак» от гепатита В, они пришли в негодность в 2014 году.
Откуда взялось такое количество неиспользованных вакцин, кому они предназначались, почему не были использованы и были «утилизированы» таким варварским способом - всеми этими вопросами сейчас будут заниматься специалисты. Сегодня на место выехали эксперты министерства природных ресурсов и экологии Тульской области и административно-технический надзор Тулы - в его ведении несанкционированные свалки.
Главный государственный инспектор отдела экологического надзора министерства природных ресурсов и экологии Тульской области Николай Петров сообщил, что «отобраны пробы воды выше и ниже места обнаружения лекарственных средств. Министерством будут направлены соответствующие запросы в организации, которые имеют то или иное отношение к происхождению и использованию этих лекарственных средств».
Кто сбросил сюда негодные медикаменты, какое наказание за это грозит и как скоро будут расчищены берега Бежки, мы расскажем в вечернем эфире 20 июня 2018 года.
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