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НОВОСТИ | Общество



19.06.2018 18:09 Под Новомосковском закрыт бетонный завод рядом с жилыми домами
Вести-Тула

Под Новомосковском закрыт бетонный завод, работавший рядом с жилыми домами

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Суд закрыл предприятие по производству бетона под Новомосковском из-за нарушения санитарных норм. Административное расследование в отношении промышленного предприятия, расположенного на пересечении улиц Айвазовского и Магистральной в посёлке Клин, провели сотрудники Роспотребнадзора.

Они установили, что объект расположен на расстоянии 60-150 метров от жилых домов, тогда как по принятым санитарным нормам оно должно составлять не менее 300 метров. Решением суда деятельность предприятия приостановлена на 90 суток.
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