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19.06.2018 18:09 Под Новомосковском закрыт бетонный завод рядом с жилыми домами Вести-Тула





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Они установили, что объект расположен на расстоянии 60-150 метров от жилых домов, тогда как по принятым санитарным нормам оно должно составлять не менее 300 метров. Решением суда деятельность предприятия приостановлена на 90 суток.





Суд закрыл предприятие по производству бетона под Новомосковском из-за нарушения санитарных норм. Административное расследование в отношении промышленного предприятия, расположенного на пересечении улиц Айвазовского и Магистральной в посёлке Клин, провели сотрудники Роспотребнадзора.Они установили, что объект расположен на расстоянии 60-150 метров от жилых домов, тогда как по принятым санитарным нормам оно должно составлять не менее 300 метров. Решением суда деятельность предприятия приостановлена на 90 суток.

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