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19.06.2018 17:16 Функции военной кафедры ТулГУ серьёзно расширятся Вести-Тула





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К примеру, сейчас по окончании обучения курсанты военной кафедры при ТулГУ становятся сержантами запаса, а в перспективе - подготовка офицеров запаса и даже кадровых офицеров по наукоемким специальностям.



По словам начальника военной кафедры ТулГУ Николая Старикова, «это не повлияет на планы министерства обороны по подготовке мобилизационных ресурсов. В подтверждении этому я скажу, что у нас сейчас установленным порядком идет отбор студентов для начала обучения с первого сентября. И если в прошлом году конкурс был два человека на место, то в этом году – два с половиной».



В качестве учебных пособий - почти все основные типы боевых орудий, скоро перечень их пополнится. Сейчас курсанты военной кафедры ТулГУ обучаются по трем специальностям - все они касаются ремонта, обслуживания и хранения техники. Обучение длится два года и отнимает у студентов один день в неделю.



Как рассказал курсант Антон Дороган, «я обучаюсь на кафедре стрелково-пушечного вооружения. Обучение на военной кафедре - дополнительные знания к моей специальности. В первом семестре мы изучали общие воинские дисциплины, такие как общевоинские уставы, радиохимическая и биологическая защита, строевая подготовка, начали изучать специальную подготовку, индивидуальное стрелковое оружие».



Военные кафедры в вузах прекратят свое существование. Такой законопроект был внесен в Госдуму в начале июня. Впрочем, тем, кто предпочитает «службу в рассрочку», не стоит паниковать - в прошлое уходит только само название, военные кафедры преобразуются в военные учебные центры. Функции их серьёзно расширятся.К примеру, сейчас по окончании обучения курсанты военной кафедры при ТулГУ становятся сержантами запаса, а в перспективе - подготовка офицеров запаса и даже кадровых офицеров по наукоемким специальностям.По словам начальника военной кафедры ТулГУ Николая Старикова, «это не повлияет на планы министерства обороны по подготовке мобилизационных ресурсов. В подтверждении этому я скажу, что у нас сейчас установленным порядком идет отбор студентов для начала обучения с первого сентября. И если в прошлом году конкурс был два человека на место, то в этом году – два с половиной».В качестве учебных пособий - почти все основные типы боевых орудий, скоро перечень их пополнится. Сейчас курсанты военной кафедры ТулГУ обучаются по трем специальностям - все они касаются ремонта, обслуживания и хранения техники. Обучение длится два года и отнимает у студентов один день в неделю.Как рассказал курсант Антон Дороган, «я обучаюсь на кафедре стрелково-пушечного вооружения. Обучение на военной кафедре - дополнительные знания к моей специальности. В первом семестре мы изучали общие воинские дисциплины, такие как общевоинские уставы, радиохимическая и биологическая защита, строевая подготовка, начали изучать специальную подготовку, индивидуальное стрелковое оружие».





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