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19.06.2018 16:22 В Туле мужчина и женщина отравились угарным газом Вести-Тула





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При осмотре места происшествия следователи выявили, что газовое оборудование в доме установлено с нарушениями. В частности, отсутствуют вентиляционные каналы и каналы дымоотведения. В настоящий момент следователями проводятся проверки для установления всех обстоятельств произошедшего. По их результатам будет принято процессуальное решение.



В частном доме на улице Планировочной в Пролетарском округе Тулы были обнаружены тела мужчины и женщины без признаков насильственной смерти. По предварительным данным, причиной их смерти стало отравление угарным газом.При осмотре места происшествия следователи выявили, что газовое оборудование в доме установлено с нарушениями. В частности, отсутствуют вентиляционные каналы и каналы дымоотведения. В настоящий момент следователями проводятся проверки для установления всех обстоятельств произошедшего. По их результатам будет принято процессуальное решение.

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