НОВОСТИ | Общество







19.06.2018 16:01 После капремонта поликлиника тульской горбольницы №9 превратилась в «бережливую» Вести-Тула





| фото |



Изменилась и логистика. Администраторы распределяют и организуют потоки. Есть кабинет дежурного врача для приема пациентов в тяжелом состоянии. И главное - никакой бумажной волокиты, всё в электронном виде. Губернатор лично проверил работу «бережливой» поликлиники, пообщавшись с пациентами и врачами.



«До конца года мы во всех наших крупных учреждениях этот стандарт реализуем», - сказал Алексей Дюмин.



После капитального ремонта в Туле сегодня открылась поликлиника девятой городской больницы, причем стала она теперь «бережливой». Из изменений в первую очередь пациенты отметили светлые и уютные помещения. При обновлении было учтено историческое значение здания, которому более 90 лет. Архитектуру сохранили, а на стенах висят картины старой Тулы.Изменилась и логистика. Администраторы распределяют и организуют потоки. Есть кабинет дежурного врача для приема пациентов в тяжелом состоянии. И главное - никакой бумажной волокиты, всё в электронном виде. Губернатор лично проверил работу «бережливой» поликлиники, пообщавшись с пациентами и врачами.«До конца года мы во всех наших крупных учреждениях этот стандарт реализуем», - сказал Алексей Дюмин.





Читать @gtrktula

















