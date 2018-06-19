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19.06.2018 15:20 Выставку в Тульской областной библиотеке посвятили истории ароматов Вести-Тула





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А вся обширная экспозиция открывает посетителям массу интересного о роли ароматов в культуре и повседневности, о великих и малоизвестных представителях парфюмерной индустрии, о правилах современного стиля преуспевающего человека, о дизайне парфюмерных флаконов. Кстати, для особенно оригинальных и даже раритетных выделили отдельное место. Вход свободный.



«Аромат - это молчаливый и невидимый компаньон, который сопутствует нам на протяжении всей истории человечества» - так начинается одна из книг по истории духов, представленная на выставке «Дизайн для компаньона» в Тульской областной универсальной научной библиотеке.А вся обширная экспозиция открывает посетителям массу интересного о роли ароматов в культуре и повседневности, о великих и малоизвестных представителях парфюмерной индустрии, о правилах современного стиля преуспевающего человека, о дизайне парфюмерных флаконов. Кстати, для особенно оригинальных и даже раритетных выделили отдельное место. Вход свободный.

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