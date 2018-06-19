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19.06.2018 12:43 Тульские спортивные журналисты поделились впечатлениями от матча ЧМ в Волгограде Вести-Тула





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Сергей Гусев: «Самое потрясающее впечатление от этих дней пребывания в Волгограде то, что Россия не заканчивается Москвой. Здесь замечательный город, прекрасные люди, атмосфера праздника и радости».



Дмитрий Аполоник: «За моей спиной новый стадион в Волгограде, и он прекрасен. Новая дорога на подъезде к Волгограду – небо и земля по сравнению с тем, что было раньше. Город счастлив, что получил Чемпионат мира, и может использовать это на благо. Кого мы только не видели за эти дни – это настоящий мировой праздник! Мы счастливы, что мы тоже – часть этого праздника».



Пётр Портянский: «Мы находимся внутри стадиона, рядом с чашей. Отсюда открывается прекрасный вид на «Родину-мать». Вчера мы наблюдали потрясающее световое шоу. Считаю, что правильно, что такой великий город воинской славы получил матч Чемпионата мира. В панораме Сталинградской битвы видели очень много болельщиков, не только из Туниса и Англии. Самое главное – это футбол. Чемпионат уже дарит много неожиданностей».



Свой первый матч Чемпионата мира принял Волгоград. Сборная Англии в компенсированное время сумела вырвать победу у соперников из Туниса - 2:1. За ходом поединка на стадионе «Волгоград-Арена» наблюдали тульские спортивные журналисты Сергей Гусев, Дмитрий Аполоник и Пётр Портянский. Впечатления от посещения героического города на Волге - из первых уст.Сергей Гусев: «Самое потрясающее впечатление от этих дней пребывания в Волгограде то, что Россия не заканчивается Москвой. Здесь замечательный город, прекрасные люди, атмосфера праздника и радости».Дмитрий Аполоник: «За моей спиной новый стадион в Волгограде, и он прекрасен. Новая дорога на подъезде к Волгограду – небо и земля по сравнению с тем, что было раньше. Город счастлив, что получил Чемпионат мира, и может использовать это на благо. Кого мы только не видели за эти дни – это настоящий мировой праздник! Мы счастливы, что мы тоже – часть этого праздника».Пётр Портянский: «Мы находимся внутри стадиона, рядом с чашей. Отсюда открывается прекрасный вид на «Родину-мать». Вчера мы наблюдали потрясающее световое шоу. Считаю, что правильно, что такой великий город воинской славы получил матч Чемпионата мира. В панораме Сталинградской битвы видели очень много болельщиков, не только из Туниса и Англии. Самое главное – это футбол. Чемпионат уже дарит много неожиданностей».





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