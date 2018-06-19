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19.06.2018 12:19 Юные тульские спасатели отправились на соревнования в Костромскую область Вести-Тула





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Всем участникам соревнований (а это 16 команд из ЦФО) предстоит пройти комбинированную пожарную эстафету, преодолеть 100-метровую полосу препятствий, потушить импровизированный лесной пожар с помощью огнетушителя и многое другое. За правильностью выполнения приемов на прохождении этапов будут следить судьи из числа профессиональных спасателей и пожарных.



В Костромской области дан старт соревновательным этапам в рамках ХХ Межрегионального полевого лагеря «Юный спасатель». Принимает в них участие и команда из Тульской области - девять ребят от 14 до 17 лет. Все они прошли региональный отборочный этап «Школы безопасности».Всем участникам соревнований (а это 16 команд из ЦФО) предстоит пройти комбинированную пожарную эстафету, преодолеть 100-метровую полосу препятствий, потушить импровизированный лесной пожар с помощью огнетушителя и многое другое. За правильностью выполнения приемов на прохождении этапов будут следить судьи из числа профессиональных спасателей и пожарных.

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