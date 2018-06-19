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НОВОСТИ | Общество



19.06.2018 12:19 Юные тульские спасатели отправились на соревнования в Костромскую область
Вести-Тула

Юные тульские спасатели отправились на соревнования в Костромскую область

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В Костромской области дан старт соревновательным этапам в рамках ХХ Межрегионального полевого лагеря «Юный спасатель». Принимает в них участие и команда из Тульской области - девять ребят от 14 до 17 лет. Все они прошли региональный отборочный этап «Школы безопасности».

Всем участникам соревнований (а это 16 команд из ЦФО) предстоит пройти комбинированную пожарную эстафету, преодолеть 100-метровую полосу препятствий, потушить импровизированный лесной пожар с помощью огнетушителя и многое другое. За правильностью выполнения приемов на прохождении этапов будут следить судьи из числа профессиональных спасателей и пожарных.
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