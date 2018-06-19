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19.06.2018 12:06 В нескольких тульских микрорайонах приостановлено газоснабжение Вести-Тула





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Жителям указанных населенных пунктов необходимо не пользоваться газом до прихода специалистов для его пуска в каждую квартиру отдельно.







C сегодняшнего дня и до 10 утра 20 июня приостановлено газоснабжение жилых домов в поселках Петровский и Петрово, в микрорайонах «Петровский квартал», «Северная Мыза», «Новая Тула». Это связано с проведением ремонтных работ.Жителям указанных населенных пунктов необходимо не пользоваться газом до прихода специалистов для его пуска в каждую квартиру отдельно.

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