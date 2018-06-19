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НОВОСТИ | Общество



19.06.2018 11:29 В Тулу приехал «Легендарный цирк Юрия Никулина»
Мария Кузнецова

На манеж выходит большая группа ковёрных клоунов

| фото |
Двадцать оборотов в стальной сфере с открытыми куполами. Мёртвая петля, рисковый тройной заезд - и в шаре... только девушки. Такого в России больше никто не делает. За плечами - два года тренировок. «Многие трюки проходят у нас через слёзы. Девушки сели на барьер, поплакали, а только потом поехали», - признаётся руководитель номера «Шар смелости» Арсен Арутюнян.

Шесть воздушных гимнасток делают сложные комбинации на воздушном аппарате. Дрессированные попугаи и крокодилы переносят в джунгли. Приручен даже дикобраз. Редкие японские шпицы очаровывают грацией.

Здесь связаны воедино сами номера и спецэффекты - свет, звук. Но высший класс, как говорят создатели программы, не в этом, а в человеческом общении со зрителями. Поэтому на манеж выходит большая группа - целых пять! - ковёрных клоунов. Это то самое - никулинское - начало.

«Юрий Владимирович Никулин был, прежде всего, ковёрным клоуном. Он всегда говорил: «Когда вы научитесь создавать близкий контакт артиста и зрителя, тогда вы на правильном пути. Тогда вы профессионалы, а не ремесленники», - рассказывает заслуженный артист России, продюсер цирка Евгений Терещенко.

В конце представления зрители и артисты встречаются на манеже. Цирк Юрия Никулина гостит в Туле до 15 июля.
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