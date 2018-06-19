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19.06.2018 11:07 В центре Тулы ударными темпами идёт благоустройство Надежда Долгих





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Вот так будут выглядеть парковка на Союзной и прилегающая к ней территория, возможно, уже в конце июля. Здесь смогут разместиться более 180 автомобилей, причем бесплатно в течение первых трех часов. Сейчас тут укладывают асфальт, готова ливневая канализация. Массово взялись за работы и жители центра.



«Вот первый человек установил утверждённый забор, хотя раньше тут были доски вперемешку с колючей проволокой», - показывает руководитель проекта благоустройства исторического центра Тулы Евгений Кузнецов.



В стороне не остался никто. Жители восьми домов на улицах Союзной, Благовещенской, в Денисовском и Черниковском переулках до конца этого года будут расселены, после чего здания выставят на аукцион. Другие собственники взялись за валики и кисточки.



По словам заместителя начальника Управления по административно-техническому надзору администрации Тулы Алины Кабировой, « когда производится ремонт фасада, то есть некий проект. Данный проект согласовывается инспекцией по государственной охране памятников. Она уже определяет, в какой цвет должен быть покрашен тот или иной фасад. У нас уже порядка пяти фасадов приведено в надлежащее состояние».



Взаимодействие налажено, процесс идет. А по уже засаженной липами улице Металлистов, где в самой активной стадии ведутся работы, снуют и любопытные прохожие, представляя, как будет выглядеть центр уже в скором будущем.



«Здесь должна быть дорога, зеленая зона, озеленение, газон и здесь должен появиться тротуар. Ну, естественно, парковка тоже должна быть заасфальтирована, и внешний вид зданий на парковке приведен в порядок», - рассказывает глава администрации Тулы Евгений Авилов.Вот так будут выглядеть парковка на Союзной и прилегающая к ней территория, возможно, уже в конце июля. Здесь смогут разместиться более 180 автомобилей, причем бесплатно в течение первых трех часов. Сейчас тут укладывают асфальт, готова ливневая канализация. Массово взялись за работы и жители центра.«Вот первый человек установил утверждённый забор, хотя раньше тут были доски вперемешку с колючей проволокой», - показывает руководитель проекта благоустройства исторического центра Тулы Евгений Кузнецов.В стороне не остался никто. Жители восьми домов на улицах Союзной, Благовещенской, в Денисовском и Черниковском переулках до конца этого года будут расселены, после чего здания выставят на аукцион. Другие собственники взялись за валики и кисточки.По словам заместителя начальника Управления по административно-техническому надзору администрации Тулы Алины Кабировой, « когда производится ремонт фасада, то есть некий проект. Данный проект согласовывается инспекцией по государственной охране памятников. Она уже определяет, в какой цвет должен быть покрашен тот или иной фасад. У нас уже порядка пяти фасадов приведено в надлежащее состояние».Взаимодействие налажено, процесс идет. А по уже засаженной липами улице Металлистов, где в самой активной стадии ведутся работы, снуют и любопытные прохожие, представляя, как будет выглядеть центр уже в скором будущем.





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