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19.06.2018 10:38 Туляки отметили Всемирный день мотоциклиста Полина Ермолаева





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«Мы пытаемся найти информацию о людях, которые создавали тульские мотороллеры, о тульских спортсменах, чтобы она осталась в истории, ведь будущее без истории – ничто», - говорит директор музея "Мото-Авто-Арт" Леонид Зякин.



По-спортивному подтянутые для мотобола представители коллекции интересны всегда, а в дни чемпионата еще и актуальны. Яркий привет из 60-х – знакомый нам по стареньким фильмам мотодруг сотрудника советского ГАИ! А вот мотоцикл-рекордсмен, покоривший Эльбрус. Каждый экспонат здесь имеет свою удивительную историю. К примеру, этот «Харлей» поступил к нам в середине 40-х и долго возил главного пожарного Тулы.



В коллекции Леонида уже более 350 экземпляров, 52 из них – тульского производства. И о каждом он готов рассказать всё – от изюминки исторической до прозаических технических характеристик. «Только в 1978 году грузовые мотороллеры стали продаваться для людей. Первые кабины делались вручную, на Машзаводе были два брата, жестянщики. Таких кабин было сделано всего несколько штук», - рассказывает Зякин.



А это особый батальон ГИБДД. К его инспекторам праздник имеет самое непосредственное отношение. Полицейские мотоциклисты, оснащены уже иной техникой, нежели мы видели в музее, и гораздо более мобильны, чем их коллеги на авто.



По словам старшего инспектора отдельного батальона УМВД России по Туле Анатолия Брыксенкова, «этот транспорт может проехать в более заторных местах, более маневренный, более быстрый».



Тульские байкеры стали гораздо дисциплинированнее, констатируют полицейские, но все-таки добавляют, чтоб не забывали, что оседлали лихой вид транспорта, а потому аккуратность – это верный способ сохранить жизнь!



Самый большой в России мотоциклетный музей, который создан стараниями Леонида Зякина четыре года назад в деревне Харино, манит не только профессиональных байкеров, но и тех, кто далек от байкерской романтики, но любит изучать историю своей страны интересно.«Мы пытаемся найти информацию о людях, которые создавали тульские мотороллеры, о тульских спортсменах, чтобы она осталась в истории, ведь будущее без истории – ничто», - говорит директор музея "Мото-Авто-Арт" Леонид Зякин.По-спортивному подтянутые для мотобола представители коллекции интересны всегда, а в дни чемпионата еще и актуальны. Яркий привет из 60-х – знакомый нам по стареньким фильмам мотодруг сотрудника советского ГАИ! А вот мотоцикл-рекордсмен, покоривший Эльбрус. Каждый экспонат здесь имеет свою удивительную историю. К примеру, этот «Харлей» поступил к нам в середине 40-х и долго возил главного пожарного Тулы.В коллекции Леонида уже более 350 экземпляров, 52 из них – тульского производства. И о каждом он готов рассказать всё – от изюминки исторической до прозаических технических характеристик. «Только в 1978 году грузовые мотороллеры стали продаваться для людей. Первые кабины делались вручную, на Машзаводе были два брата, жестянщики. Таких кабин было сделано всего несколько штук», - рассказывает Зякин.А это особый батальон ГИБДД. К его инспекторам праздник имеет самое непосредственное отношение. Полицейские мотоциклисты, оснащены уже иной техникой, нежели мы видели в музее, и гораздо более мобильны, чем их коллеги на авто.По словам старшего инспектора отдельного батальона УМВД России по Туле Анатолия Брыксенкова, «этот транспорт может проехать в более заторных местах, более маневренный, более быстрый».Тульские байкеры стали гораздо дисциплинированнее, констатируют полицейские, но все-таки добавляют, чтоб не забывали, что оседлали лихой вид транспорта, а потому аккуратность – это верный способ сохранить жизнь!





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