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19.06.2018 09:50 В Тульской области запланировано масштабное строительство учреждений образования Виталий Моторин





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Кроме слишком тесного пищеблока, в котором на 100 маленьких воспитанников готовить непросто, в целом любимый и ухоженный садик в силу возраста и конструкции столкнулся, например, с неправильной по современным меркам планировкой групп, из-за чего в них мало естественного света, с не слишком современными санузлами, и не то чтобы проблемой, а скорее пережитком - старыми сараями во дворе. Бесспорное преимущество этого здания - удачное расположение вблизи крупных жилых районов, потому новый садик решено строить именно на этом месте.



Как рассказал глава администрации Щекинского района Олег Федосов, «места в детских садах сейчас наиболее востребованы именно здесь, и хотя очередь в детские сады в Щекинском районе отсутствует, появление новых мест для детей в возрасте от двух месяцев до трёх лет очень важно для развития города».



Своей очереди на зачисление в детский садик сейчас в регионе ждут 1669 малышей в возрасте до трёх лет. Именно об их уже не детских проблемах говорили сегодня на оперативном совещании областного правительства. Кроме Щёкина новые дошкольные учреждения появятся в Киреевске, Новомосковске, Донском, Туле, отдельный проект - Яснополянский образовательный комплекс.



Министр образования Тульской области Оксана Осташко сообщила, что «1 сентября планируем открытие комплекса, уже практически завершены все мероприятия по подготовке места для проживания, ведутся работы по благоустройству».



Губернатор Тульской области Алексей Дюмин напомнил, что «самая большая очередность в детсады и количество школ, имеющих вторую смену, - на территории областного центра. Правительством тульской области было принято решение: половину средств, предназначенных для строительства объектов образования, выделить Туле».



По словам заместителя главы администрации Тулы Владислава Галкина, «на территории Тулы с 2018 по 2020 год будет построено восемь объектов образования: шесть детсадов и две школы».



Строительство учреждений образования в регионе запланировано действительно масштабное. Возведение каждого такого объекта Алексей Дюмин контролирует лично и требует жёсткого соблюдения сроков и финансирования.



Что же до щёкинского детского сада, то его строительство по планам должно завершиться уже к концу следующего года. Это учреждение станет самым современным в районе. Словом, говорят местные власти, «куколка» будет, а не сад.



Здание щекинского детского сада №15 старое, и в тех местах, где современная облицовка частично отсутствует, видно - насколько. Оно было построено в 1951 году как общежитие. Уже потом оно было приспособлено под нужды детей, и с этим связаны дополнительные трудности.Кроме слишком тесного пищеблока, в котором на 100 маленьких воспитанников готовить непросто, в целом любимый и ухоженный садик в силу возраста и конструкции столкнулся, например, с неправильной по современным меркам планировкой групп, из-за чего в них мало естественного света, с не слишком современными санузлами, и не то чтобы проблемой, а скорее пережитком - старыми сараями во дворе. Бесспорное преимущество этого здания - удачное расположение вблизи крупных жилых районов, потому новый садик решено строить именно на этом месте.Как рассказал глава администрации Щекинского района Олег Федосов, «места в детских садах сейчас наиболее востребованы именно здесь, и хотя очередь в детские сады в Щекинском районе отсутствует, появление новых мест для детей в возрасте от двух месяцев до трёх лет очень важно для развития города».Своей очереди на зачисление в детский садик сейчас в регионе ждут 1669 малышей в возрасте до трёх лет. Именно об их уже не детских проблемах говорили сегодня на оперативном совещании областного правительства. Кроме Щёкина новые дошкольные учреждения появятся в Киреевске, Новомосковске, Донском, Туле, отдельный проект - Яснополянский образовательный комплекс.Министр образования Тульской области Оксана Осташко сообщила, что «1 сентября планируем открытие комплекса, уже практически завершены все мероприятия по подготовке места для проживания, ведутся работы по благоустройству».Губернатор Тульской области Алексей Дюмин напомнил, что «самая большая очередность в детсады и количество школ, имеющих вторую смену, - на территории областного центра. Правительством тульской области было принято решение: половину средств, предназначенных для строительства объектов образования, выделить Туле».По словам заместителя главы администрации Тулы Владислава Галкина, «на территории Тулы с 2018 по 2020 год будет построено восемь объектов образования: шесть детсадов и две школы».Строительство учреждений образования в регионе запланировано действительно масштабное. Возведение каждого такого объекта Алексей Дюмин контролирует лично и требует жёсткого соблюдения сроков и финансирования.Что же до щёкинского детского сада, то его строительство по планам должно завершиться уже к концу следующего года. Это учреждение станет самым современным в районе. Словом, говорят местные власти, «куколка» будет, а не сад.





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