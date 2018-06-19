Платная парковка:
Ушли в минус
Ветхая культура:
Гром грянул
Отцы и дети:
Отравление метанолом
Большая вода:
Источник счастливой жизни


ГОСУДАРСТВО
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
В МИРЕ
ГТРК ТУЛА
РУКОВОДСТВО И ВЕДУЩИЕ СОТРУДНИКИ
КОНТАКТЫ И КООРДИНАТЫ
АЛЛЕЯ СЛАВЫ
НОВОСТИ ФИЛИАЛА
НАШИ АКЦИИ
О КАНАЛАХ
ГТРК ТУЛА
ТЕЛЕКАНАЛ РОССИЯ-ТУЛА
РАДИО РОССИИ-ТУЛА
ГАЗЕТА ТЕЛЕВИДЕНИЕ. РАДИО. ПРОГРАММЫ
ИНТЕРНЕТ-ВЕЩАНИЕ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВЫПУСКИ "ВЕСТИ-ТУЛА"
ВЫПУСКИ "РОССИЯ 24-ТУЛА"
СЛУШАТЬ "ВЕСТИ ФМ"
СМОТРЕТЬ "ВЕСТИ-ТУЛА" ОНЛАЙН
ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
ТЕЛЕКАНАЛ РОССИЯ-ТУЛА
РАДИО РОССИИ-ТУЛА
ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ

ВЕДУЩИЕ ВУЗЫ
ТУЛА
КРУПНЕЙШИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
НОВОСТИ | Общество



19.06.2018 09:27 На разливной квас в Туле пока никто не жаловался
София Гафарова

На разливной квас в Туле пока никто не жаловался

| фото |
Квас у проезжей части. Психологически это уже настораживает, а именно - покупать и тем более пить квас не краю пыльной дороги. Хотя в Роспотребнадзоре заверили, на эти киоски не распространяется правило пяти метров, как для тех же арбузов. А вот состояние самой торговой точки строго регламентируется. Она должна быть оборудована всем необходимым: одноразовой посудой, поддонами или подтоварниками для этой посуды, а также мусоросборником.

Перед покупкой посмотрите внимательно на самого продавца. Как говорит начальник отдела надзора за питанием населения Управления Роспотребнадзора по Тульской области Наталья Новичкова, «спецодежда может быть разная, но она должна закрывать личную одежду».

Из документов обязательна санитарная книжка продавца, которую он может предоставить по запросу покупателя. В
свободном доступе должна быть размещена информация о производителе кваса, о реализаторе, дате производства и разрешении на продажу. И что важно - журнал обработки аппарата. Теперь - о живительном напитке.

Следует знать, что срок реализации кваса всего 48 часов. Если время просрочено, то в квасе активизируется кишечная палочка и бурно начинает размножаться. Тогда «Здравствуй, недуг!».

Показателем свежести могут стать пузырьки: чем их больше, тем лучше. Но а гарантия качества - вкус. Недаром говорят, что дорог не сам квас, а изюминка в нём.

Напиток славится своим кисло-сладким вкусом. Если преобладают только кисловатые нотки, значит, вам пытаются продать просроченный напиток. Водянистый вкус кваса - потерял свежесть. Если бледно-коричневого цвета или мутный, то можно сказать, что он разбавлен.

В этом году на квас в розлив пока никто не жаловался, но если вдруг вам все-таки не повезло и вы столкнулись с некачественным товаром, то Роспотребнадзор готов рассмотреть вашу жалобу.











АРХИВ НОВОСТЕЙ
РЕКЛАМА

ПРОГРАММЫ
Вести в любой точке мира
Агровестник
Текст нового уха
Портреты
Слушать "Вести ФМ"
Город мастеров
Я - мама!
Путёвка в ад
Время ответа
Будьте здоровы!
Профессия - оружейник
Программа Галины Цой
Вехи в истории
GISMETEO: Погода по г.Тула


© 2018 ГТРК «Тула». Государственный интернет-канал «Россия» (свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-59166 от 22.08.2014). Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» (ВГТРК). Главный редактор Главной редакции ГИК «Россия» - Панина Елена Валерьевна. Редакторы ГТРК – Лиханов Николай Владимирович, Игнатов Игорь Витальевич. Тел. +7 (4872) 56-53-82, 36-33-02. Электронная почта: nick@tula.rfn.ru. Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото-, аудио- и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет .