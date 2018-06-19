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19.06.2018 09:27 На разливной квас в Туле пока никто не жаловался София Гафарова





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Перед покупкой посмотрите внимательно на самого продавца. Как говорит начальник отдела надзора за питанием населения Управления Роспотребнадзора по Тульской области Наталья Новичкова, «спецодежда может быть разная, но она должна закрывать личную одежду».



Из документов обязательна санитарная книжка продавца, которую он может предоставить по запросу покупателя. В

свободном доступе должна быть размещена информация о производителе кваса, о реализаторе, дате производства и разрешении на продажу. И что важно - журнал обработки аппарата. Теперь - о живительном напитке.



Следует знать, что срок реализации кваса всего 48 часов. Если время просрочено, то в квасе активизируется кишечная палочка и бурно начинает размножаться. Тогда «Здравствуй, недуг!».



Показателем свежести могут стать пузырьки: чем их больше, тем лучше. Но а гарантия качества - вкус. Недаром говорят, что дорог не сам квас, а изюминка в нём.



Напиток славится своим кисло-сладким вкусом. Если преобладают только кисловатые нотки, значит, вам пытаются продать просроченный напиток. Водянистый вкус кваса - потерял свежесть. Если бледно-коричневого цвета или мутный, то можно сказать, что он разбавлен.



В этом году на квас в розлив пока никто не жаловался, но если вдруг вам все-таки не повезло и вы столкнулись с некачественным товаром, то Роспотребнадзор готов рассмотреть вашу жалобу.



Квас у проезжей части. Психологически это уже настораживает, а именно - покупать и тем более пить квас не краю пыльной дороги. Хотя в Роспотребнадзоре заверили, на эти киоски не распространяется правило пяти метров, как для тех же арбузов. А вот состояние самой торговой точки строго регламентируется. Она должна быть оборудована всем необходимым: одноразовой посудой, поддонами или подтоварниками для этой посуды, а также мусоросборником.Перед покупкой посмотрите внимательно на самого продавца. Как говорит начальник отдела надзора за питанием населения Управления Роспотребнадзора по Тульской области Наталья Новичкова, «спецодежда может быть разная, но она должна закрывать личную одежду».Из документов обязательна санитарная книжка продавца, которую он может предоставить по запросу покупателя. Всвободном доступе должна быть размещена информация о производителе кваса, о реализаторе, дате производства и разрешении на продажу. И что важно - журнал обработки аппарата. Теперь - о живительном напитке.Следует знать, что срок реализации кваса всего 48 часов. Если время просрочено, то в квасе активизируется кишечная палочка и бурно начинает размножаться. Тогда «Здравствуй, недуг!».Показателем свежести могут стать пузырьки: чем их больше, тем лучше. Но а гарантия качества - вкус. Недаром говорят, что дорог не сам квас, а изюминка в нём.Напиток славится своим кисло-сладким вкусом. Если преобладают только кисловатые нотки, значит, вам пытаются продать просроченный напиток. Водянистый вкус кваса - потерял свежесть. Если бледно-коричневого цвета или мутный, то можно сказать, что он разбавлен.В этом году на квас в розлив пока никто не жаловался, но если вдруг вам все-таки не повезло и вы столкнулись с некачественным товаром, то Роспотребнадзор готов рассмотреть вашу жалобу.

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