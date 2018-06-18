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18.06.2018 18:38 В Туле закрыли художественный музей Вести-Тула





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Напомним, что на Площади искусств запланирована масштабная реконструкция, но, по словам музейщиков, данные работы с реализацией проекта никак не связаны. «Мы бы хотели сейчас обновить залы, покрасить их в современные тона, подобранные для каждого направления живописи», - рассказала первый заместитель генерального директора ГУК ТО «Объединение «Историко-краеведческий и художественный музей» Марина Кузина.



Тульский областной художественный музей закрыт. Как нам сообщили в объединении «Историко-краеведческий и художественный музей», это носит временный характер и связано с проведением капитальных ремонтных работ, которые планируют завершить уже в ноябре текущего года.Напомним, что на Площади искусств запланирована масштабная реконструкция, но, по словам музейщиков, данные работы с реализацией проекта никак не связаны. «Мы бы хотели сейчас обновить залы, покрасить их в современные тона, подобранные для каждого направления живописи», - рассказала первый заместитель генерального директора ГУК ТО «Объединение «Историко-краеведческий и художественный музей» Марина Кузина.





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