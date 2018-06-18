НОВОСТИ | Происшествия







18.06.2018 18:25 Щёкинец до смерти забил соседку Вести-Тула





| фото |



Как сообщила и.о. старшего помощника руководителя СУ СК РФ по Тульской области по взаимодействию со СМИ Анна Киреечева, «5 мая 2018 года мужчина находился по месту своего жительства. На фоне личных неприязненных отношений он подверг избиению свою соседку. Сначала избивал руками, потом – пепельницей и табуреткой. Впоследствии гражданка скончалась».



Забил до смерти соседку. Как установлено следствием, житель Щёкина расправился с женщиной из-за личной неприязни. Специалисты регионального СУСК завершили расследование уголовного дела в отношении 42-летнего щёкинца – его обвиняют по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть».Как сообщила и.о. старшего помощника руководителя СУ СК РФ по Тульской области по взаимодействию со СМИ Анна Киреечева, «5 мая 2018 года мужчина находился по месту своего жительства. На фоне личных неприязненных отношений он подверг избиению свою соседку. Сначала избивал руками, потом – пепельницей и табуреткой. Впоследствии гражданка скончалась».





Читать @gtrktula

















