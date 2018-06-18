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18.06.2018 17:18 Председателем Тульского избиркома стал Павел Веселов Вести-Тула





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Как рассказал член Центральной избирательной комиссии Евгений Шевченко, «Павел Юрьевич был в Центральной избирательной комиссии, прошёл собеседование, в ходе которого обсуждались вопросы изменения законодательства, реализации новаций на территории Тульской области. Члены ЦИК были удовлетворены ответами, плюс была рекомендация губернатора».



По словам председателя Избирательной комиссии Тульской области Павла Веселова, «это важное решение в преддверии достаточно масштабных, хотя и муниципального уровня выборов, которые затронут 42% избирателей и пройдут в 65 муниципальных образованиях. Задача Избирательной комиссии остаётся прежней – провести выборы в спокойной рабочей обстановке, на достойном Тульской края уровне».



Председателем Избирательной комиссии Тульской области избран Павел Веселов. Сегодня члены комиссии единогласно проголосовали за его кандидатуру, предложенную Центральным избиркомом. Ранее Павел Веселов занимал должность заместителя председателя Тульской городской Думы.Как рассказал член Центральной избирательной комиссии Евгений Шевченко, «Павел Юрьевич был в Центральной избирательной комиссии, прошёл собеседование, в ходе которого обсуждались вопросы изменения законодательства, реализации новаций на территории Тульской области. Члены ЦИК были удовлетворены ответами, плюс была рекомендация губернатора».По словам председателя Избирательной комиссии Тульской области Павла Веселова, «это важное решение в преддверии достаточно масштабных, хотя и муниципального уровня выборов, которые затронут 42% избирателей и пройдут в 65 муниципальных образованиях. Задача Избирательной комиссии остаётся прежней – провести выборы в спокойной рабочей обстановке, на достойном Тульской края уровне».





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