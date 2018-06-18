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НОВОСТИ | Общество



18.06.2018 16:24 Управляющие компании в Туле будут штрафовать без предписаний
Вести-Тула

Управляющие компании в Туле будут штрафовать без предписаний

| фото |
Долгожданная жаркая погода тянет жителей искупаться на водоемах, даже если они не предназначены для этого. Чтобы предотвратить ЧП, городские власти намерены провести рейды по всем местам, возможным для купания. Об этом шла речь на оперативном совещании в администрации Тулы.

И вновь острым вопросом стала уборка мусора, в частности - контейнерных площадок. Во время проверки из 300 в 44 случаях были выявлены нарушения. Больше всего нареканий - к управляющим компаниям «Астек» и «Вертикаль». «Ремжилхоз» не справляется с окосом травы. В 11 местах отсутствовали урны.

По словам первого заместителя главы администрации Тулы Владислава Галкина, «мы уже договорились с управляющими компаниями о том, что таких нарушений быть не должно, поэтому выдавать предписания не совсем правильно – можно сразу накладывать административную ответственность. Может быть, сначала на должностных лиц. Пора наказывать рублём! Что касается приведения в порядок фасадов, то очень много объектов культурного наследия, по которым есть замечания. Прошу незамедлительно информировать Инспекцию по госохране объектов культурного наследия».













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