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18.06.2018 15:50 Футболисты тульского «Арсенала» приступили к подготовке к новому сезону Вести-Тула





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Затем «канониры» отправятся на два сбора в Австрию, где запланировано ещё шесть контрольных поединков. Ну а накануне «Арсенал» заключил первый в летнее межсезонье контракт - трудовое соглашение с тульским клубом по системе «1+1» подписал 27-летний вратарь пермского «Амкара» Артур Нигматуллин.





Футболисты тульского «Арсенала» сегодня приступают к подготовке к новому сезону. Первый сбор под руководством нового главного тренера Олега Кононова наша команда проведёт в Туле, и завершит его 23 июня контрольным матчем против финалиста Кубка России - курского «Авангарда».Затем «канониры» отправятся на два сбора в Австрию, где запланировано ещё шесть контрольных поединков. Ну а накануне «Арсенал» заключил первый в летнее межсезонье контракт - трудовое соглашение с тульским клубом по системе «1+1» подписал 27-летний вратарь пермского «Амкара» Артур Нигматуллин.

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