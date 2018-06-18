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|18.06.2018 14:14 Вологодские кукольники привезли в Тулу фантазию по мотивам «Пиноккио»
|Вести-Тула
Итальянскую фантазию по мотивам сказки Карло Коллоди «Пиноккио» привёз маленьким тулякам Вологодский областной театр кукол, впервые прибывший в Тулу. Действие спектакля переносит зрителей в мир необыкновенных приключений деревянного мальчика, очень похожего на нашего Буратино.
Куклы на потыках, ростовые, перчаточные, театр масок, теневой, ширмовый: разнообразием персонажей и красочностью постановка обещает впечатлить не только детскую, но и взрослую аудиторию.
Как рассказал заслуженный артист России Владимир Даценко, «в этом спектакле очень много чудес. Его сделала замечательный сценограф Нелли Полякова. Спектакль очень трансформирующийся, поэтому зрителям не надоедает его смотреть».
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