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18.06.2018 14:14 Вологодские кукольники привезли в Тулу фантазию по мотивам «Пиноккио» Вести-Тула





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Куклы на потыках, ростовые, перчаточные, театр масок, теневой, ширмовый: разнообразием персонажей и красочностью постановка обещает впечатлить не только детскую, но и взрослую аудиторию.



Как рассказал заслуженный артист России Владимир Даценко, «в этом спектакле очень много чудес. Его сделала замечательный сценограф Нелли Полякова. Спектакль очень трансформирующийся, поэтому зрителям не надоедает его смотреть».



Итальянскую фантазию по мотивам сказки Карло Коллоди «Пиноккио» привёз маленьким тулякам Вологодский областной театр кукол, впервые прибывший в Тулу. Действие спектакля переносит зрителей в мир необыкновенных приключений деревянного мальчика, очень похожего на нашего Буратино.Куклы на потыках, ростовые, перчаточные, театр масок, теневой, ширмовый: разнообразием персонажей и красочностью постановка обещает впечатлить не только детскую, но и взрослую аудиторию.Как рассказал заслуженный артист России Владимир Даценко, «в этом спектакле очень много чудес. Его сделала замечательный сценограф Нелли Полякова. Спектакль очень трансформирующийся, поэтому зрителям не надоедает его смотреть».





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