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18.06.2018 13:28 В Туле открылась «Связанная выставка» Вести-Тула





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Экспериментируя с материалами и формой, художницы выходят за границы привычного и открывают его новые грани. Выставка будет открыта до 19 августа.



Как рассказала гобеленист Евгения Ножкина, «в большинстве случаев эту ткань приносят мне люди, которые побыли на моей выставке, поняли, что я хочу сказать. Они мне отдают вещи, чтобы увидеть их в новых работах. Для нас вещи - это некие накопители памяти. Я не делаю изначально рисунка и не придумываю форму, а слушаю материал как скульптор».



Гобелены из ткани и картины, стилизованные под половики. В рамках фестиваля «Картонная ночь: теория хлама» в Тульском историко-архитектурном музее открылась «Связанная выставка». В экспозиции – 45 необычных работ Виктории Малковой, Полины Москвиной и Евгении Ножкиной. Представлены разные виды изобразительного искусства: живопись, скульптура, инсталляции.Экспериментируя с материалами и формой, художницы выходят за границы привычного и открывают его новые грани. Выставка будет открыта до 19 августа.Как рассказала гобеленист Евгения Ножкина, «в большинстве случаев эту ткань приносят мне люди, которые побыли на моей выставке, поняли, что я хочу сказать. Они мне отдают вещи, чтобы увидеть их в новых работах. Для нас вещи - это некие накопители памяти. Я не делаю изначально рисунка и не придумываю форму, а слушаю материал как скульптор».





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